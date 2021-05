Daisy Ridley, en negociaciones para volver a Star Wars

MADRID, 15 May. (CulturaOcio) -

Star Wars puso fin a su saga Skywalker en 2019 con El ascenso de Skywalker. Los fans se despidieron de Daisy Ridley y su personaje, Rey, pero los últimos rumores apuntan a que la actriz podría volver a la franquicia.

Giant Freakin Robot cita a una fuente "fiable y comprobada" para afirmar que la intérprete está negociando con Disney y Lucasfilm su regreso a la saga en el rol de Rey. Sin embargo, la publicación afirma que por el momento no se sabe en qué proyecto aparecerá.

Las especulaciones comenzaron poco después de que el youtuber Mike Zeroh asegurara que Disney está desarrollando una nueva película basada en Rey y el hijo de Kylo Ren, quien sería el próximo protagonista de la franquicia. Por el momento este proyecto no ha sido confirmado.

Si bien John Boyega y Oscar Isaac han dejado caer que no tienen intención de volver a Star Wars, Ridleyy se ha mostrado más abierta e incluso declaró que dejar la saga había sido "como un duelo" para ella. "Nunca digas nunca", contestó cuando le preguntaron al respecto en una entrevista con la revista Empire.

A la espera de conocer novedades, Ridley próximamente rodará Women in the Castle junto a Kristin Scott Thomas; y The Marsh King's Daughter con Ben Mendelsohn. Además, recientemente estrenó Chaos Walking junto a Tom Holland.

La franquicia de Lucasfilm tiene grandes planes para los próximos años, incluyendo los nuevos episodios de The Mandalorian y las series Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi y The Book of Boba Fett.