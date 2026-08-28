Cuatro encuentros con mucha química en el divertido tráiler de Citas: La película - FILMAX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Citas: La película, el salto a la gran pantalla de la serie creada por Pau Freixas (Pulseras rojas), ha lanzado su tráiler. El filme, protagonizado por Natalia Verbeke, Javier Rey, Susana Abaitua y Oriol Pla, sigue cuatro historias entrelazadas con Barcelona, en el día de Sant Jordi, como escenario y llegará a los cines el 20 de noviembre.

El adelanto, de poco más de un minuto de duración, comienza mostrando pequeños fragmentos de los primeros encuentros de las cuatro parejas, en lugares reconocibles de la ciudad catalana. "Me preguntaba si teníamos química", dice uno de los personajes a su pareja, con la que acababa de hacer 'match'.

"Creo que me he enamorado... voy a ir a por ella", confiesa otro de los personajes antes de salir corriendo en búsqueda de su amada. Así, el tráiler presenta una a una cada historia, con un toque de humor y mucha pasión. "Ese es el problema de Sant Jordi, creo que es el peor día del mundo para estar soltera", exclama otro personaje en los compases finales del vídeo.

EN BÚSQUEDA DEL MATCH PERFECTO

"¡Llega Sant Jordi y Barcelona se convierte en la capital del romanticismo! Las calles se llenan de libros, rosas y parejas que pasean por el centro cogidas de la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Y luego están esos solteros que quieren aprovechar la magia del día del amor, para que Sant Jordi les traiga un match épico", adelanta la sinópsis de la película, que desarrolla cuatro encuentros que exploran distintas caras del amor contemporáneo y llega a los cines el 20 de noviembre.

La comedia romántica está protagonizada por Natalia Verbeke (El refugio atómico), Javier Rey (ganador del Premio Feroz por Fariña), Susana Abaitua (nominada al Premio Goya por Una fantasma en la batalla), Oriol Pla (ganador del Emmy Internacional por Yo, adicto), Álvaro Mel (Un cuento perfecto), Ana Valeria Becerril (ganadora del Premio Ariel por Las hijas de abril), Christian Checa (nominado al Premio Goya por En los márgenes) y Berta Castañé (Bienvenidos a Edén).

Así, el universo creado por Pau Freixas, que ya cuenta con dos temporadas de Citas y dos de Citas Barcelona, da su salgo definitivo a la gran pantalla. Las series, estrenadas en 2015 y 2023 respectivamente, siguen una dinámica relativamente parecida, en la que los personajes tienen un primer encuentro a través de páginas web de citas. Además, la primera producción estrenada es un remake de Dates, serie inglesa estrenada en 2013 que contaba con Bryan Elsley (Skins) como creador.