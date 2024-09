¿Cuándo Se Estrena Del Revés 2 (Inside Out 2) En Disney+?

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Tras su exitoso paso por los cines, donde arrasó convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia, Del Revés 2 (Inside Out 2) ya tiene fecha de estreno en Disney+. La secuela de la mítica película de Pixar que vuelve adentrarse en la mente de la ahora adolescente Riley llegará a la plataforma de streaming de la Casa del Ratón el próximo 25 de septiembre.

Con casi 1.700 millones de dólares de recaudación, Del revés 2 (Inside Out 2) se ha convertido en la película más taquillera del año y, también, en el título más taquillero de Pixar y la cinta de animación más taquillera de la historia del cine.

La nueva aventura de Alegría, Tristeza, Vergüenza y el resto de emociones superó al remake fotorrealista de El Rey León estrenado por Disney en 2019, que amasó 1.646 millones de dólares, a la segunda entrega de Frozen (2019) con más de 1.453 millones de dólares y a Super Mario Bros. (2023) con 1.361 millones.

"Del revés 2 (Inside Out 2) de Disney y Pixar, vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando la sede central está pasando por una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco se las han arreglado muy bien hasta ahora pero de repente no están seguros de lo que van a sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola", reza la sinopsis oficial de la película.

Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, Del revés 2 (Inside Out 2) cuenta con música compuesta por Andrea Datzman y producida por Michael Giacchino.