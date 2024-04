Críticas a Netflix por crear imágenes con IA en ¿Qué hizo Jennifer?

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Netflix sigue apostando por el true crime con ¿Qué hizo Jennifer?, producción dirigida por Jenny Popplewell. El documental narra el caso de Jennifer Pan, una mujer canadiense condenada por organizar un asesinato a sueldo que terminó con su madre muerta y su padre herido. La cinta ha recibido muchas críticas, ya que han acusado a Netflix de incluir imágenes falsas generadas por inteligencia artificial.

Las imágenes que han levantado sospechas, que aparecen alrededor de los 28 minutos del documental, muestran a Pan sonriendo y haciendo el símbolo de la victoria con los dedos. La forma de sus manos, sus rasgos y algunos objetos que aparecen en la escena han hecho pensar que podrían ser fotos generadas por IA.

Apparently, Netflix used AI-generated images in a non-fictional documentary portraying the convicted murderer Jennifer Pan.



They didn't even mention that the images were AI generated. pic.twitter.com/htsgXC8Qvw