Críticas contra Atlas de Jennifer Lopez: "Es propaganda pro IA"

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Jennifer Lopez protagonizada Atlas, nueva película de Netflix, La actriz da vida a una analista de datos que no se fía de la inteligencia artificial y que, durante una misión para rescatar un robot, tiene que confiar en la IA para salvar su vida. La cinta ha recibido muchas críticas en Twitter, donde ha sido calificada de "propaganda pro IA".

"No sé qué esperaba de Atlas de Netflix, ¿una película de acción tonta? Pero lo que vi fue propaganda pro IA. Es extraño ver películas que intentan convencernos de que la IA es algo bueno y que no tienen ni idea de qué es la IA. Pésima película, no recomendable", apuntó un usuario.

I don’t know what I was expecting from Netflix’s Atlas, a dumb silly action movie? But what I got was AI propaganda and apologia.



It’s weird to watch films trying to convince us AI is a good thing that also have no idea what AI is.



Awful movie, not recommended. — VanishXZone (Matthew Cmiel) (@MatthewCmiel) May 26, 2024

"Atlas es otra incorporación al catálogo de películas terribles que Netflix sigue financiando. Una propaganda a favor de la IA que hace todo lo posible por ser una película de reflexión. Pésima actuación de todo el reparto, ritmo terrible y CGI tan malo que te hace preguntarte adónde se fue el presupuesto de 100 millones de dólares", reza otro post.

#Atlas is another addition to the "terrible movies that Netflix keeps funding" catalog. A tone deaf, pro AI propaganda that tries its hardest to be a think piece. Awful acting by the whole cast, terrible pacing and CGI so bad it makes you wonder where the $100 million budget went pic.twitter.com/GG9kHZBONz — Branden Marotta (@brmarotta_) May 29, 2024

"La nueva película de Jennifer Lopez, Atlas, parece una propaganda para que confiemos en la IA para que entre en nuestro cerebro", aseguró otro espectador, mientras que otro post asegura que la cinta "está llena de propaganda militar y de inteligencia artificial".

Jennifer Lopez’s new movie ATLAS feels like propaganda for us to trust AI to go in our brains. — Matt Torres (@MatthewTComedy) May 25, 2024

This movie is glaringly saturated with military and AI propaganda, and it’s TIRED. 🙄🛑🇺🇸🇮🇱🛑🙄 #Atlas — Lauren Ulia 🤩🧍🏽‍♀️🤩 (@Leauxness) May 29, 2024

"¿Por qué siento que esta película es simplemente Netflix tratando de convencernos a todos de que la IA es realmente genial y que deberíamos aceptarla por completo?", se preguntó otro internauta. "Lo veré, seguro, pero esto es solo Hollywood haciendo que la IA suene genial porque las empresas lo dicen", opinó otro tuitero.

Why do I feel this film might just be Netflix trying to convince us all that AI is cool actually and we should just fully embrace it. https://t.co/nzthG7VCib — Timon Singh (@TimonSingh) April 23, 2024

I'm gonna watch it, for sure, but, this is just Hollywood making AI sound cool because corporate said so. https://t.co/98Qu5IR7WC — FoulG (@Foul_G) April 23, 2024

Sin embargo, también hubo quien defendió la cinta. "Parece haber muchas críticas iniciales de que Atlas es propaganda a favor de la IA. En todo caso, la película intenta quedarse en medio. No es unilateral de ninguna manera. Quiero decir, en la película vemos que la IA mató a más de tres millones de personas y está preparando para otro ataque", argumentó un usuario.

There seems to be a lot of early criticism that ATLAS is pro-AI propaganda. If anything the movie tries to play it down the middle. It’s not one-sided by any means. I mean in the film we hear AI killed over three million people and is preparing for another attack. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/PyX9BJVXe4 — Keith Garlington (@KeithandMovies) May 24, 2024

"Ayer vi Atlas y estuvo bien. La historia sobre cómo la IA de la generación futura puede tener sus lados buenos y malos, pero también la actuación de Jennifer Lopez, es la mejor que he visto en mi vida", reza un post.