Coppola desmiente uno de los grandes mitos de El Padrino

'El Padrino', la obra maestra de Francis Ford Coppola, celebra su 50 aniversario. Han sido mucho los mitos que han rodeado a uno de los títulos imprescindibles de la historia del cine. Ahora, el aclamado cineasta ha derribado uno de los más extendidos al desmentir que trabajar con el legendario Marlon Brando fuese problemático en la adaptación cinematográfica de la novela de Mario Puzo.

El ganador de cinco Premios Oscar, más uno honorífico, ha calificado al actor como "un genio". Aunque declare que no fue complicado trabajar con él, sí admite que Brando, el emblemático Vito Corleone, "trabajaba de una manera diferente" respecto al resto de actores de su generación.

"Quiero decir, [Brando] no solo era un gran actor... más allá de la interpretación, era una especie de genio. [...] No fue difícil trabajar con él, simplemente, lo hacía de una manera diferente. No había que hablar con él sobre actuación o sobre su motivación y 'blablabá'. No. Es más, ni siquiera había que hablar con él, ponías solo un accesorio en su mano y luego él lo usaba para lograr lo que realmente querías", declaró el cineasta a GQ.

Brando fue conocido por ser un actor excesivamente intenso a la hora de interpretar sus personajes, pues seguía con devoción el método Stanislavski. Un 'modus operandi' que, en sus inicios, le fue muy útil cuando interpretó a Kowalski en 'Un tranvía llamado Deseo' en Broadway y su posterior adaptación al cine, con la que consiguió ser nominado al Oscar por primera vez.

EL REGRESO DE BRANDO CON EL PADRINO

Tras una década gloriosa en los 50, que lo convirtió en uno de los actores más aclamados de Hollywood, en los 60 fue cuando Brando comenzó a aparecer menos frente a las cámaras. Su regreso por todo lo alto fue precisamente con 'El Padrino' y en 1979 volvió a trabajar con Coppola en 'Apocalypse Now', de la que también hay muchos mitos y comentarios sobre la actitud de Brando en el rodaje.

A pesar de ser defendido por Coppola, Brando, quien murió en julio de 2004, continúa siendo una figura muy controvertida entre sus compañeros de reparto, debido justamente a esa intensa forma de trabajar. Uno de ellos fue Christopher Reeve, quien trabajó con Brando en 'Superman' en 1978, quien le acusó de tener una actitud indiferente en el rodaje y solo pensar en el dinero.

Coppola está trabajando en uno de sus proyectos más ambiciosos, 'Megalopolis', en el cual ha invertido 120 millones de dólares de su propia fortuna. Proyecto de largo recorrido, comenzó a planearlo en los 80, el cineasta está negociando que la cinta sea protagonizada por Cate Blanchett, Oscar Isaac, Forest Whitaker y Zendaya.