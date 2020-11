Diane Keaton, tras ver el nuevo montaje de El Padrino 3: "Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida"

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

El nuevo montaje de 'El Padrino. Parte III', retitulado como 'El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone', apunta a convertirse en el gran reestreno del año. Considerada la "auténtica versión" de la cinta por el propio Francis Ford Coppola, este corte del director ya cuenta con sus primeras impresiones. La mismísima Diane Keaton está impresionada con este montaje. "Verlo ha sido uno de los mejores momentos de mi vida", declara.

La actriz, que interpretó a Kay Adams-Corleone en la trilogía del aclamado cineasta, fue invitada, junto con Al Pacino, Talia Shire y George Hamilton, a una proyección privada en los estudios de Paramount para ver el nuevo montaje creado por Coppola, en el que ha añadido escenas inéditas -llegando a cambiar el inicio y el final del largometraje-, ha cambiado secuencias de lugar y ha modificado música y sonido.

Una versión que Keaton, tras verla, ha apoyado rotundamente. "Lo he sentido como un sueño hecho realidad. He visto la película bajo una luz completamente diferente. Cuando la visioné en su tiempo, no estaba muy convencida. No parecía funcionar tan bien y las críticas no fueron muy entusiastas. Pero Francis [Ford Coppola] ha reestructurado el comienzo y el desenlace y ha valido la pena", ha declarado la actriz en una entrevista para Variety.

En su estreno original, diciembre de 1990, Keaton admitió que estuvo "entre aquellos que no apreciaron" al filme. "Me pregunto que qué me pasaba. ¿Por qué no me gustó antes? No lo sé", agrega.

NUEVO MONTAJE, NUEVA VALORACIÓN

Keaton cree que este nuevo montaje logrará, incluso, que el público reconsidere no solo a la cinta, sino también la comentada interpretación de Sofia Coppola como la hija de Michael Corleone, una actuación muy criticada en su momento. La hija de Coppola y futura directora de 'Lost in Translation' y 'La seducción' tuvo que suplir de última hora a Winona Ryder, quien tuvo que abandonar el proyecto repentinamente por motivos personales.

Calificada como una interpretación plana y nada convincente, Keaton cree que, ahora, "eso no va a suceder más", pues con este montaje, Sofia Coppola tendrá oportunidad de brillar. "Ella hace el papel de una hija criada con el tipo de padre que es Corleone, el jefe de una organización criminal. No estaba tan segura de sí misma y por eso era poco callada. Parece como embrujada, creo que es una interpretación fantástica", manifiesta la intérprete.

Distribuida y producida por Paramount, 'El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone' llegará a los cines españoles este 4 de diciembre. Posteriormente, la cinta se lanzará en DVD y Blu-ray el día 11 del mismo mes.