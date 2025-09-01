Orlando Bloom se pronuncia sobre su regreso como Legolas en El señor de los anillos: La caza de Gollum

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

No solo el fandom de El señor de los anillos se pregunta qué personajes de la saga aparecerán en La caza de Gollum, sino los propios actores de la franquicia se lo cuestionan tras la confirmación de que Gandalf y Frodo lo harán. Orlando Bloom, que interpretó a Legolas en la trilogía original y en dos películas de El Hobbit, ha compartido su deseo y su incertidumbre sobre su posible vuelta a la Tierra Media.

"No lo sé, os lo prometo", dice Bloom en el programa This Morning al preguntarle por la presencia del arquero en La caza de Gollum, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027. "Escuchad, si Legolas forma parte de esa película, entonces espero que me llamen, porque odiaría ver a alguien más hacerlo", añade el actor, subrayando sus ganas de incorporarse al proyecto.

Aun con la incógnita en el aire, Bloom ofrece un atisbo de esperanza: "Sé que es una historia de Gollum, así que es posible". Hasta la fecha, se sabe poco de la cinta más allá de que la dirige y protagoniza Andy Serkis y se centrará en las andanzas de Gollum entre los eventos de El Hobbit y la trilogía del Anillo, un marco temporal en el que Legolas podría encajar de forma orgánica.

Por ahora, Warner Bros. y New Line no han anunciado más reparto al margen de las revelaciones de McKellen, por lo que la incertidumbre de Bloom no es necesariamente una negativa al regreso del elfo. Aunque tampoco se ha confirmado, otro actor que podría volver es Viggo Mortensen, pues Aragorn sería clave en una historia que, según apuntan las novelas de Tolkien y las películas de Jackson, incluye el periodo en el que Gandalf y Aragorn intentan localizar a Gollum antes de que caiga en manos de los siervos de Sauron.

En junio, el propio Serkis actualizó el estado del proyecto desvelando que la preproducción arrancará en breve con la vista puesta en rodar "a principios o mediados de 2026". También señaló que, al igual que la trilogía original, la filmación tendrá lugar en Nueva Zelanda. Con Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens de nuevo en la producción, todo apunta a que La caza de Gollum mantendrá el tono y la impronta del universo cinematográfico que conquistó a varias generaciones.