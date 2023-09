Confirmada Piratas del Caribe 6 con el creador de The Last of Us... ¿y con Johnny Depp como Jack Sparraow?

MADRID, 5 Sep. (CulturaOcio) -

La sexta entrega de Piratas del Caribe lleva olvidada en los cajones de los directivos de Disney desde hace ya varios años. Sin embargo, el estudio podría finalmente levar anclas y poner en marcha una producción sobre la que se cierne sobre todo un gran interrogante: ¿Regresará Johnny Depp para interpretar de nuevo a Jack Sparrow?

La última vez que los fans vieron a Depp convertido en el infame capitán Sparrow fue en 2017 con La venganza de Salazar. La cinta, que tenía a Javier Bardem como gran antagonista que no conquistó ni a la crítica ni al público, logrando 800 millones de dólares en taquilla, una cinfra nada despreciable pero por debajo de lo esperado.

Tras esta fría acogida, que evidenciaba ciertos signos de agotamiento de la franquicia, Disney se replanteó el futuro de la saga. Especial trascendencia en ese sentido tuvo el escándalo de Depp con su exmujer Amber Heard, su posterior batalla judicial con acusaciones cruzadas de violencia doméstica, que hicieron que el estudio buscara ampliar el universo de Piratas del Caribe por otras vías más allá de las aventuras de Sparrow. La sexta entrega de Piratas del Caribe quedó entonces varada en aguas estancas.

En junio de 2020 varios medios estadounidenses informaron que Disney había dado luz verde a una suerte de reformulación o spin-off protagonizado por personajes femeninos con Margott Robbie como gran estrella y con Christina Hodson, que ya trabajó con la actriz en Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), como responsable del guión. Pero, tras años escancado, el proyecto fue finalmente cancelado. "Pensamos que habría sido una pasada, pero supongo que no la quieren hacer", dijo resignada la propia Robbie hace tan solo unos meses.

Ahora, la sexta entrega de la saga principal vuelve a cobrar fuerza después de que en una reciente entrevista con Los Angeles Times, el guionista de The Last of Us, Craig Mazin, aseguró que antes de la pandemia por coronavirus presentó al estudio una idea para el guion de la película. Y para su sorpresa, el estudio no solo decidió retomar el proyecto, sino que lo puso en marcha con él a cargo del libreto.

"Lo presentamos y pensábamos que no iban a comprarlo de ninguna manera. Era demasiado raro. ¡Pero lo hicieron! Escribí un guion fantástico, aunque se produjo la huelga y desde entonces todo está paralizado", asegura Mazin.

Las declaraciones del guionista de The Last of Us, cuya segunda temporada se ha visto también obligada a retrasar su estreno al menos hasta la primera mitad de 2025, parecen ir en línea con lo que ya comentó el pasado mes de junio Sean Bailey, que abrió la puerta a la continuación de la saga.

El presidente de producción de Walt Disney Studios Motion Picture Production, reveló en aquel momento que ya había planes para una nueva película de Piratas del Caribe. Y a pesar de que Depp confirmó durante uno de sus juicios con Heard volver al papel de Jack Sparrow, el ejecutivo, sin llegar a mojarse, no descartó ningún escenario.

"Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que honra a las películas anteriores y que también aporta cosas nuevas", señaló Bailey confirmando el filme no será un reinicio sino que conectará con las cinco películas anteriores abriendo así la posibilidad de que regrese el personaje de Depp.