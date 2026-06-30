Confirmada la causa oficial de la muerte de Daveigh Chase - CONTACTO

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Daveigh Chase, la actriz que prestó su voz a Lilo en Lilo & Stitch y que encarnó a la malvada Samara en la cinta de terror The Ring (La señal), falleció el pasado 16 de junio, a los 35 años. Ahora, se ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.

Según recoge Deadline, los registros del forense del condado de Los Ángeles han revelado que Chase falleció debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), junto con otras afecciones importantes, como el consumo crónico de múltiples sustancias. La intérprete murió en un hospital y la causa de su muerte figura como "natural".

Aparte de sus icónicos papeles en Lilo & Stitch y The Ring (La señal), Chase apareció en títulos como Sabrina, cosas de brujas, Embrujadas, El abogado, Urgencias, Donnie Darko, Big Love, Little Red Wagon, Obsesionada, Jack Goes Home o American Romance, entre otros. También prestó su voz a Chihiro en El viaje de Chihiro.

CAMPAÑA DE GOFUNDME

Cabe decir que anteriormente, el novio de la actriz, Roy Hernández, que fue quien confirmó la noticia del fallecimiento, había declarado que murió a causa de una sepsis provocada por una meningitis y una infección en la sangre.

Hernández ya había dado a conocer el delicado estado de Chase en una actualización de GoFundMe. Tras el fallecimiento, el antiguo representante de la intérprete, John Ryan puso en duda la validez de la recaudación de fondos, instando a los seguidores a abstenerse de realizar donaciones hasta que se pudieran "verificar la identidad y las afirmaciones" del organizador.

Por su parte, Hernández aseguró en declaraciones a TMZ que era "cien por cien" falso sugerir que la campaña no fuese legítima.