Confirmada la causa de la muerte de Gerardo Taracena, actor de Narcos y Apocalypto - TOUCHSTONE PICTURES

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Gerardo Taracena, actor conocido por sus papeles en cintas como El fuego de la venganza, Apocalypto o series como Narcos: México, falleció el pasado sábado 31 de enero a los 55 años. Un amigo cercano del intérprete ha confirmado que murió a causa de un infarto agudo al miocardio.

"El médico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio y pues nadie esperábamos eso", aseguró Enrique Cueva, amigo de Taracena, en una entrevista concedida al periodista Enrique de la Rosa. Según señala Cueva, el actor, que apenas un día antes se encontraba en aparente buen estado de salud, falleció acompañado de la madre de su hija y la menor.

"Si no mal recuerdo, la hora que puso la ambulancia fueron 3:20 de la tarde. Estaba en casa de su hija y de la mamá de esta", continuó, añadiendo que el intérprete padecía de hipertensión pero se encontraba bajo control médico.

La muerte de Taracena se produjo, además, mientras el elenco de Halcones, el último proyecto del que el actor formó parte, se reunía para el estreno del tráiler de la película en Cinespot CDMX. El equipo de la película, dirigida por Ricardo Tavera, expresó en un comunicado su voluntad de que "cada función de Halcones, tanto en salas de cine como en plataformas digitales" rinda homenaje a Gerardo Taracena, "honrando su memoria, su entrega y su impacto en generaciones de actores, cineastas y espectadores".

"Su legado permanece en cada personaje, en cada set que pisó y en cada actor joven que encontró en él una guía silenciosa, pero firme. Gerardo Taracena se va físicamente, pero su presencia queda tatuada en el cine mexicano", concluye el comunicado.

A lo largo de su trayectoria, Taracena trabajó bajo la dirección de cineastas como Luis Estrada, Beto Gómez y Rodrigo Plá. Estudió Arte Dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México y recorrió multitud de festivales de cine de Latinoamérica gracias a películas independientes como La zona y El violín.

En 2006 trabajó a las órdenes de Mel Gibson en Apocalypto y más adelante, en 2018, formó parte del elenco de Narcos: México, serie de Netflix protagonizada por Diego Luna. También participó en películas como The Mexican de Gore Verbinski, El fuego de la venganza de Tony Scott o Sin nombre de Cary Joji Fukunaga. Recientemente, apareció en series como Camino a Arcadia o Celda 211.