La condición de Ron Perlman para volver a ser Hellboy

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

Ron Perlman interpretó a Hellboy en dos ocasiones bajo la batuta de Guillermo del Toro. El actor ha revelado ahora cuál es la condición para volver a dar vida en la gran pantalla al demoníaco antihéroe creado por Mike Mignola.

En su reciente paso por los Saturn Awards, Perlman contó que ha tenido varias oportunidades para encarnarlo de nuevo. "Tuve la ocasión de interpretarlo para otras personas y pasé de ello", comentó a The Hashtag Show. Según el intérprete, solo volvería a ser Hellboy si Del Toro se lo pidiese.

"Esa es su franquicia y, en lo que a mí respecta, yo soy su chico", sentenció Perlman. La primera vez que encarnó a Hellboy fue en 2004; cuatro años después llegó su secuela, El ejército dorado.

