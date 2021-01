Chuck Norris niega su participación en el asalto al Capitolio tras las fotos de su ‘doble’ en Twitter

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Pese a los muchos chistes y memes que aseguran que Chuck Norris es único, parece que al actor de Walker, Texas Ranger le ha salido un imitador. La leyenda del cine de acción ha tenido que desmentir su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero tras publicarse en Twitter unas fotos de una persona muy parecida a Chuck Norris... pero que no era Chuck Norris.

Todo comenzó cuando empezaron a circular en las redes sociales las fotos de los asaltantes al Capitolio con el fin de identificarlos. En una de ellas, aparecía un hombre que, la verdad, se parece mucho a Norris.

Y mientras los internautas debatían si realmente era el legendario actor o no, su representante ha salido en su defensa, desmintiendo su participación en la revuelta.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW

"Ese no es Chuck Norris, solo es un quiero y no puedo parecido porque Chuck es mucho más apuesto", explicó el representante del actor Erik Kritzer en un comunicado, tomándose con humor la confusión. "Chuck se encuentra en su rancho de Texas, con su familia", añadió.

Poco después, ha sido el propio Norris quien ha confirmado en su cuenta oficial de Twitter que no tuvo nada que ver con los altercados, condenando la violencia en todas sus formas. "Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí", escribió.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL