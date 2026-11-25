1137163.1.260.149.20261125115601 Chris Briney y Michelle Randolph, dos enamorados en Bronca Navidad: "Nos inspiramos en Cuando Harry encontró a Sally" - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Chris Briney y Michelle Randolph viven un idilio inesperado en Bronca Navidad, una comedia romántica con toques de 'road movie' que llegará a Prime Video este lunes 23 de noviembre. "Hemos hecho un homenaje al género", defiende la actriz. "Nos inspiramos en Cuando Harry encontró a Sally", revela.

Dos editores rivales, Ryan Mitchell (Briney) y Hannah Hendricks (Randolph) deben viajar a Nueva York para lograr un acuerdo con reconocidas artistas que salvarán sus carreras. Una tormenta de nieve les obliga a cruzar todo el país en coche, lo que provocará que la hostilidad que sienten el uno por el otro vaya convirtiéndose en un amor inesperado.

Una película que muestra cómo la primera impresión no tiene por qué ser la adecuada. "Creo que conocer a alguien a primeras es difícil", admite Chris Briney en una entrevista concedida a CulturaOcio. "Coincido, creo que es mejor tener en cuenta la impresión que alguien nos da cuando lo conocemos en la segunda vez", afirma Michelle Randolph.

"Realmente te vas sintiendo más cómodo cómo conforme vas conociendo a la otra persona. Ya cuando le ves a la cuarta vez, le saludas de otra manera. Estamos más tranquilos, disfrutamos del rato juntos, somos más espontáneos. Eso es algo que sólo va surgiendo con el tiempo", razona el actor. "En las primeras citas, da la impresión de que quieres demostrar algo. Pero cuando ya conoces de verdad a la otra persona, eres tú mismo", añade la actriz.

UN HOMENAJE A LAS COMEDIAS ROMÁNTICAS

Bronca Navidad llega justo a Prime Video en una época en la que tanto las plataformas de streaming como las salas de cine se llenan de 'rom-coms' que logran triunfar entre el público año tras año. "Nuestra película es muy divertida, disparatada y tiene muchísimo corazón", considera Randolph. "Está hecha para alegrar al público, no le exige nada", añade.

"Creo que también es todo un homenaje a otras comedias románticas, las de toda la vida. Hay todo un arte detrás de este género, con muchísimas historias clásicas que la gente conoce perfectamente. Nosotros hemos hecho nuestra propia versión, intentando estar a la altura", comparte Briney. "Nos inspiramos en Cuando Harry encontró a Sally pero mezclada con Mejor solo que mal acompañado. Hay muchísimas influencias distintas", agrega Randolph.

"Me encanta la idea de que es una metáfora de cómo alguien que no te cae bien puede convertirse en el amor de tu vida. No creo que hubiera una atracción secreta al inicio. Estuvimos jugando con esa idea. Pero lo esencial es que es muy bonito ver cómo estas dos personas se descubren y ven que no eran tan diferentes", concluye la actriz.

Dirigida por Carlson Young y escrita por Daniel Mackey y Rebecca Ewing, Bronca Navidad está protagonizada por Christopher Briney y Michelle Randolph. Completan el reparto Lukas Gage, Julia Fox, PJ Byrne, Andrew Shculz, Zarna Garg y con la participación especial de Paris Hilton.