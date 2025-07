Charlize Theron carga contra el director que la acosó sexualmente: "Ni siquiera voy a decir tu puto nombre"

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

En 2019, Charlize Theron denunció que había sufrido acoso sexual por parte de un director, si bien no reveló el nombre del mismo. Recientemente, la intérprete ha vuelto a abordar lo ocurrido, explicando su decisión de mantener al cineasta en el anonimato (por el momento), además de revelar cuál fue la reacción de este cuando se reconoció en sus acusaciones.

La actriz de La vieja guardia y Mad Max: Furia en la carretera ha recordado en el podcast Call Her Daddy el episodio de acoso sexual que sufrió al inicio de su carrera, revelando que el director que la había acosado "empezó a asustarse" y contactó con ella tras haber hecho público lo ocurrido. "Me oyó contar la historia y supo que se trataba de él", ha señalado, añadiendo que le había escrito una carta "intentando explicarle su comportamiento y cómo debía haberlo malinterpretado". "Un clásico, ¿verdad?", observa.

Theron relató la experiencia hace seis años, durante una aparición en The Howard Stern Show. La intérprete explicó que había acudido a casa del director un sábado por la noche, supuestamente para su primera audición y aunque una "vocecita" en su cabeza le decía que aquello no estaba bien, otra se mostraba menos dubitativa. Según contó en el programa, el realizador la recibió en pijama, trató de mantener una conversación y llegó a ponerle una mano sobre la rodilla, tras lo cual ella se marchó.

En cuanto a por qué no reveló entonces el nombre del cineasta ni lo ha hecho a día de hoy, la intérprete ha confesado que, "honestamente", no quiere que "la historia gire en torno a él". "No es porque le esté protegiendo ni nada de eso, pero se puso nervioso por un momento", ha aclarado.

"Ni siquiera voy a decir tu puto nombre porque sabes que eres escoria", ha afirmado Theron, asegurando que él sabe quién es y también que, "si alguna vez alguien le preguntara, sería completamente sincera". "Me gusta que tenga que estar en la cuerda floja. Él no sabe cuándo va a venir. Eso me gusta un poco más", ha confesado.