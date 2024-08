Cate Blanchett denuncia que nadie cobró en El Señor de los Anillos: "Básicamente, me dieron sándwiches gratis" - NEW LINE CINEMA

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos es una de las trilogías cinematográficas más taquilleras de todos los tiempos, recaudando 2.900 millones de dólares en todo el mundo. Pero, tal como ha revelado recientemente Cate Blanchett, esa cifra no se tradujo en un elevado sueldo para los miembros del reparto.

La actriz acudió al programa Watch What Happens Live y el presentador, Andy Cohen, le preguntó a Blanchett por qué película había recibido el mayor sueldo. "Creo que probablemente sea El señor de los anillos", supuso el conductor del formato.

"¿Me estás tomando el pelo? No, a nadie le pagaron nada por hacer esa película", respondió. Cohen quiso saber si, al menos, había recibido parte de los beneficios de taquilla. "¡No! Eso fue mucho antes de todo eso. No, nada", reveló.

How much money did Cate Blanchett make from Lord of the Rings? #WWHL pic.twitter.com/QDsPlFs5il — Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) August 8, 2024

"Quería trabajar con el tipo que hizo Braindead. Básicamente, me dieron sándwiches gratis y pude quedarme mis orejas", dijo, refiriéndose a las orejas de elfo que luce su personaje, Galadriel, en la cinta. Además, Blanchett aprovechó la entrevista para denunciar la desigualdad salarial en Hollywood. "A las mujeres no se les paga tanto como crees", afirmó.

Blanchett no es la primera actriz de la saga que habla sobre el salario en El señor de los anillos. Durante una entrevista con The Howard Stern Show, Orlando Bloom también se sinceró al respecto. "No me dieron nada. 175.000 dólares. Escucha, el mayor regalo de mi vida. Lo volvería a hacer por la mitad del dinero", aseguró.

En octubre de 2013, We Got This Covered desveló los salarios de algunas de las estrellas de la franquicia. El medio afirmó que Sean Astin ganó 250.000 dólares por su rol de Samsagaz Gamyi, mientras que Elijah Wood se hizo con la misma cifra por su papel de Frodo en la primera película, pero consiguió ganar un millón de dólares por la tercera entrega.