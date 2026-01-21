La casa en la que murieron Gene Hackman y su mujer, a la venta por más de 6 millones de dólares

Archivo - La casa en la que murieron Gene Hackman y su mujer sale a la venta por más de 6 millones de dólares - CONTACTO - Archivo

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Casi un año después de la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, la mansión de la pareja ha salido a la venta por 6,25 millones de dólares. Se trata de la casa en la que la policía encontraron los cadáveres del matrimonio en febrero de 2025.

Según una información publiada por The Wall Street Journal, la pareja había vivido durante décadas en la propiedad, de aproximadamente 1.200 metros cuadrados y ubicada en Santa Fe (Nuevo México). Esta cuenta además con un campo de golf y un estudio de arte, según los agentes inmobiliarios Tara S. Earley y Ricky Allen de la agencia Sotheby's International Realty.

Respecto al fallecimiento de la pareja, las investigaciones concluyeron que Hackman murió a causa de una enfermedad cardíaca. Por su parte, Arakawa falleció antes de hantavirus, una enfermedad pulmonar causada por roedores, según el médico forense jefe de Nuevo México. Así, el actor, con sus facultades mentales muy mermadas, habría estado conviviendo durante días con el cadáver de su esposa y murió al no ser capaz de tomarse la medicación que necesitaba.

Por lo general, las propiedades en las que han vivido celebridades del calibre de Hackman suelen salir a la venta a un precio más elevado. Sin embargo, no fue así en este caso, teniendo en cuenta que ambos fallecieron en la casa. "Simplemente hemos fijado el precio basándonos en lo que consideramos que es el valor justo de mercado", afirmó Earley, agente de la inmobiliaria encargada de la operación.

"Habrá algunos compradores que simplemente se muestren reacios a adquirir una propiedad en la que se haya producido una muerte", reconoció Earley, apuntando que "hay otros compradores a los que eso no les importa". "Vendemos la propiedad por sus virtudes y todos sus aspectos positivos", aseguró.

La casa, que ya ha sido acondicionada y despejada de los efectos personales de Hackman y Arakawa, consta de seis habitaciones. Está ubicada en Summit, una comunidad privada al noreste del centro de Santa Fe y, según la inmobiliaria, se trata de una vivienda "ultraprivada". No obstante, apuntaron, el complejo tiene algunas tareas de mantenimiento pendientes, incluyendo el reemplazo del techo, que tendrá lugar este mes.

Para evitar visitas motivadas por curiosidad morbosa, la inmobiliaria exigirá a los potenciales compradores que demuestren su poder adquisitivo y capacidad para realizar la compra como un requisito imprescindible para ver la propiedad.

Hackman y Arakawa adquirieron el terreno en los años 90 y construyeron la residencia principal de tres dormitorios en 1997, añadiendo posteriormente el estudio de arte. El actor, quien declaró en una entrevista a Architectural Digest en 1990 que Santa Fe tenía "una especie de magia", se sintió atraído por la ciudad después de trabajar allí en varias películas. Según la inmobiliaria, la pareja hacía vida en la ciudad y no eran "tratados como celebridades" por sus vecinos.