La casa de Expediente Warren (The Conjuring) sale a la venta por 1,2 millones de dólares

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

En 2013, la saga de Expediente Warren (The Conjuring) comenzó presentando el primer caso del matrimonio de demonólogos interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Una casa encantada por un terrible ente que... ahora está en venta.

The Wall Street Journal ha informado de que la casa de Rhode Island en la que tuvieron lugar los acontecimientos que inspiraron la película ha salido al mercado por 1,2 millones de de dólares, algo más de un millón de euros.

Sus dueños, Jenn y Cory Heinzen han alquilado la vivienda durante décadas a profesionales y curiosos de lo paranormal. Ahora que han decidido jubilarse, quieren vender esta casa que más que como hogar, ha servido como negocio para sus propietarios.

Aunque fue construida en 1836, no alcanzó la fama hasta que la familia Perron se mudó a ella en los 70 y tuvieron lugar, presuntamente, los fantasmagóricos sucesos.

