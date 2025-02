Las cartas Magic tendrán su propio universo cinematográfico

Magic: The Gathering dará el salto a la gran pantalla para iniciar un universo cinematográfico

Magic: The Gathering dará el salto a la gran pantalla para iniciar un universo cinematográfico - HASBRO

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

El universo de Magic: The Gathering llegará a los cines gracias a una nueva colaboración entre Legendary Entertainment y Hasbro Entertainment, que tiene como objetivo crear un nuevo universo basado en el juego de cartas. Los planes de las compañías son arrancar con una película de acción real... que sirva de obra fundacional para continuar con series de televisión, más películas y otros contenidos adicionales.

Así, la primera marca de Hasbro en alcanzar los 1.000 millones de dólares de ventas unirá fuerzas con la empresa responsable de llevar a la gran pantalla las adaptaciones de Denis Villeneuve de la saga Dune de Frank Herbert, el MonsterVerse de Godzilla y King Kong, y Pokemon: Detective Pikachu.

Creado en 1993, Magic: The Gathering fue el primer juego de cartas coleccionables del mundo. Sus carismáticos personajes, mundos fantásticos y mecánicas de juego, profundamente estratégicas y personalizables, han cautivado a más de 50 millones de fans de todas las edades en todo el mundo.

Mary Parent, Chairman of Worldwide Production de Legendary, declaró: "Nos enorgullece ser guardianes de propiedades intelectuales únicas y queridas, y ninguna encaja mejor en esta definición que Magic: The Gathering. Junto al excepcional equipo de Hasbro, esperamos crear un universo multimedia que emocione a los fans de siempre y atraiga a una nueva generación de seguidores".

"Esta colaboración supone la emocionante unión entre una de las marcas más icónicas del mundo y una gran compañía con una probada experiencia. Magic: The Gathering ha inspirado décadas de historias originales y mundos épicos, por lo que Legendary es el socio perfecto para llevar esta saga a nuevos horizontes y expandir su universo. Estamos emocionados de trabajar juntos para crear un nuevo universo para Magic: The Gathering", afirmó Zev Foreman, Head of Film de Hasbro Entertainment.

Hasbro también se encuentra actualmente produciendo la serie de animación Magic: The Gathering, que cuenta con Terry Matalas como showrunner y se estrenará en Netflix. Además, otros proyectos como la nueva adaptación de Cluedo o la película de Monopoly producida por Margot Robbie continúan en desarrollo y se espera que lleguen en el futuro a las salas de cine.