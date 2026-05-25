Candela Peña investiga el origen de una mujer sin memoria en el tráiler de La Desconocida

Archivo - LA DESCONOCIDA. Candela Peña as Ripoll, Ana Rujas as Clara in LA DESCONOCIDA. Cr. Sophie Koehler/Netflix 2025 - SOPHIE KOEHLER/NETFLIX - Archivo

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

El 5 de junio llegará a Netflix La desconocida, la adaptación cinematográfica de la novela escrita por Rosa Montero y Olivier Truc. Potagonizada por Candela Peña (El caso Asunta, Furia) la película ha desvelado su primer tráiler en el que Peña intenta desentrañar el gran secreto que se esconde tras una mujer que no recuerda quién es.

El adelanto, de casi dos minutos de duración, arranca Ana Rujas, que interpreta a la misteriosa mujer que sufre amnesia, en una situación extrema: amordazada y maniatada dentro de un contenedor. "Parece que estuvieron torturándola dos o tres días", señala una voz en off mientras las imágenes muestran el traslado de la joven al hospital. Sin memoria y sin recordar su nombre, todo apunta a que podría tratarse de una víctima de trata.

La detective Anna Ripoll, a quien da vida Peña, se encarga entonces de investigar el caso junto al agente Quique Zárate, interpretado por Pol López. "No sé si es miedo a saber quién soy o a otra cosa", advierte la misteriosa mujer antes de que un falso auxiliar de enfermería intente secuestrarla en el hospital. El tráiler culmina elevando la tensión cuando Zárate pierde el control y acorrala violentamente a la joven mientras le pregunta: "¿Dónde coño está Lucía?".

"La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria", reza la sinopsis oficial de la cinta dirigida por Gabe Ibáñez y escrita por Lara Sendim.

Junto a Peña, López y Rujas, completan el reparto Manolo Solo (Anatomía de un instante, Una quinta portuguesa), Luka Peros (La casa de papel, El fotógrafo de Mauthausen) y Kira Miró (Machos alfa, ¿Quién es quién?).