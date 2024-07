El cameo secreto del hermano de Tom Holland en Deadpool y Lobezno

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Tal y como prometía, Deadpool y Lobezno ha resultado estar repleta de cameos. La cinta de Shawn Levy, que ya arrasa en los cines, no solo ha supuesto el debut de los icónicos personajes de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en el UCM, sino que además ha incluido apariciones de muy variados y queridos personajes de otros universos. Sin embargo, hay algunos detalles que la mayoría ha pasado por alto… como el papel secreto del hermano de Tom Holland.

Ha sido gracias a una foto del rodaje compartida por George Cottle, el coordinador de especialistas de la cinta, que se ha confirmado el rostro que se escondía tras la máscara de una de las numerosas variantes de Deadpool. Y es que Harry Holland, hermano del actor que ha encarnado a Peter Parker en las últimas películas de Spider-Man, aparece en Deadpool y Lobezno, aunque no se le pueda reconocer.

"Cuando Shawn Levy y Ryan Reynolds pusieron el listón tan alto, hasta el equipo de especialistas necesitaba una estrella invitada. Puede que no fuera el Holland que el mundo quería, pero era el Holland que todos necesitábamos", escribió Cottle en una publicación de Instagram, junto a una foto del intérprete con el traje del Mercenario Bocazas pero con la cara al descubierto.

Fun fact: Harry Holland (hermano de Tom Holland) tiene un pequeño cameo en #DeadpoolAndWolverine como una variante de Deadpool 👀 pic.twitter.com/rOXBBZnQM7 — Leo (@scarletlp07) July 29, 2024

Tanto Holland como Reynolds se han hecho eco de la publicación del coordinador de especialistas, este último revelando que ni él mismo sabía quién se escondía tras la máscara. "¿Así es como me entero?", rezaba el texto que el actor de Deadpool ha subido a sus redes, compartiendo la foto.

Tom Holland's brother Harry was someone in the Deadpool Corps lol



Bro many cameos did they sneak into group pic.twitter.com/wlv9kV9jHw — the artist formerly known as richard (@RebelCityEejit) July 29, 2024

Hay que señalar que no es la primera vez que el hermano del actor de Spider-Man hace un cameo en el UCM. Y es que Harry Holland aparece en una escena eliminada de Spider-Man: No Way Home, encarnando a un ladrón de bicicletas que es detenido por el héroe arácnido. Aunque dicha escena no aparece en la versión final de la cinta, sí que está incluida en una versión extendida titulada Spider-Man: No Way Home The More Fun Stuff.

En todo caso, el de Holland no ha sido el único cameo que ha pasado desapercibido para muchos en Deadpool y Lobezno. Y es que el ejército de variantes del Mercenario Bocazas esconde tras las numerosas máscaras rojas a varios actores conocidos. El caso más prominente quizá sea el de Lady Deadpool, a quien se especulaba que interpretaría Taylor Swift pero que finalmente ha sido encarnada por la esposa de Reynolds, Blake Lively. Asimismo, los hijos de la pareja dan vida a Kidpool y Babypool.

Como Holland, ni Lively ni sus hijos muestran su rostro en ningún momento en la cinta. De la misma manera, tampoco lo hacen Matthew McConaughey, que interpreta a Deadpool Cowboy, o Nathan Fillion, que presta su voz a Headpool.