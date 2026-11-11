Cameo de Nicole Scherzinger en el tráiler de Los Fraguel: un regalo navideño, que ya tiene fecha de estreno

Nicole Scherzinger hace un cameo musical en el tráiler de Los Fraguel: un regalo navideño, que ya tiene fecha de estreno - APPLE TV

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Los Fraguel: un regalo navideño, el nuevo especial protagonizado por las míticas marionetas, se estrena el 4 de diciembre en Apple TV. La plataforma ha lanzado un tráiler con el regreso de Dudo, Gobo, Rosi, Musi y Bombo en una nueva aventura llena de magia navideña y nuevos números musicales. Además, Lilli Cooper (Ha llegado la nieve a Fraggle Rock) regresa en el papel de Doc y Nicole Scherzinger (Men In Black 39) hace un sorprendente cameo musical.

El adelanto comienza con el grupo de Fraguel divirtiéndose en una fiesta. "El espíritu festivo es más fuerte que nunca", dice con alegría Dudo al recibir una bola luminosa. Sin embargo, poco después las luces se apagan por completo generando "un pequeño bajon en el espíritu festivo".

Mientras tanto, Doc (Cooper) busca su bola de nieve, que ha desaparecido. "Cuanto más compartamos el espíritu festivo más fuerte será", continúa Dudo en el avance. A partir de ahí, los cinco personajes se ponen manos a la obra para solucionar el problema, pero ni siquiera sus esfuerzos impiden que la Navidad se vaya desvaneciendo.

Es en ese momento cuando aparece Nicole Scherzinger con una gran actuación musical. Al final del metraje, Dudo parece darse cuenta del error, y que ese extraño objeto luminoso es en realidad la bola de nieve de Doc y sentencia: "Con suficiente espíritu festivo todo es posible".

"Dudo es nombrado responsable del espíritu navideño y se propone difundir la alegría por todo Fraggle Rock; pero cuando los Fraguel se llevan sin saberlo una preciada bola de nieve del taller de Doc, el espíritu festivo empieza a desvanecerse. Dudo debe armarse de valor para devolverla, aprendiendo que la bondad, el dar y ayudar a quien lo necesita son los verdaderos regalos de las fiestas", reza la sinopsis oficial del especial.

Los Fraguel: un regalo navideño está dirigido por John Tartaglia, con un guion escrito por Matt Fusfeld y Alex Cuthbertson. El especial se encuentra producido por Chris Plourde y coproducido por Tim O'Brien.