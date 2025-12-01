El especial navideño de Fraggle Rock, con Lele Pons, que ya tiene fecha de estreno en Apple TV

Ha llegado la nieve a Fraggle Rock, el especial navideño de Apple TV con Lele Pons que ya tiene fecha de estreno - APPLE TV

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Ha llegado la nieve a Fraggle Rock, el especial navideño de la mítica saga infantil, llega este viernes 5 de diciembre. Los Fraguel regresan para las fiestas más entrables del año en este espacio en el que contarán con la participación de la artista e influencer Lele Pons, que interpretará varios números musicales incluyendo Our Melody, el clásico tema de Fraggle Rock, junto a Gobo.

En este especial los Fraguel esperan con ilusión la primera nevada de la temporada y todas las tradiciones que conlleva, pero cuando solo llega un copo de nieve y Gobo no consigue componer la canción navideña anual que todos esperan con ansia, la celebración se ve alterada. El protagonista, frustrado por su bloqueo creativo, decide viajar por primera vez al mundo de los humanos en busca de una inspiración musical inesperada y necesaria para salvar la navidad.

Mientras tanto, en el castillo de los Goris, pueblo tradicionalmente enfrentado a los Fraguel, la llegada de un nuevo bebé a la familia abruma al príncipe Junior y pone todo patas arriba.

En una nueva aventura llena de magia y música, los Fraguel y los Goris aprenderán que los momentos hermosos no siempre son perfectos, pero que aún así pueden ser únicos e inolvidables.

The Jim Henson Company produce Ha llegado la nieve a Fraggle Rock, el equipo que está detrás de la serie ganadora del Emmy Los Fraguel: La diversión continua, con Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld, Alex Cuthbertson, Arnon Milchan y Yariv Milchan como productores ejecutivos. Dave Goelz y Karen Prell son coproductores ejecutivos. Harvey Mason Jr. ejerce como productor ejecutivo musical. El especial está escrito por Matt Fusfeld y Alex Cuthbertson, producido por Chris Plourde, coproducido por Tim O'Brien y dirigido por Jon Rosenbaum.