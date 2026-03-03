Bruce Campbell (Posesión infernal, Spider-Man) padece "un cáncer incurable": "Soy un viejo hijo de puta duro"

Bruce Campbell (Posesión infernal, Spiderman) padece "un cáncer incurable": "Soy un viejo hijo de puta duro" - CONTACTO

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Bruce Campbell, rostro emblemático del cine de terror por su papel como Ash Williams en la saga Posesión infernal, ha revelado que padece "un cáncer que es tratable, no curable". El intérprete de 67 años, que no ha especificado el diagnóstico, ha explicado que el tratamiento le obligará a aplazar parte de sus compromisos profesionales y que su objetivo es recuperarse "todo lo posible" para promocionar este otoño su nueva película, Ernie & Emma.

"Hola a todos. Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una 'oportunidad', así que vamos a dejarlo así. Tengo una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es 'tratable', no 'curable'", escribe en X el protagonista de la serie Las aventuras de Brisco County Jr., que pide "disculpas si esto resulta impactante, para mí también lo fue".

Campbell señala que "no voy a dar más detalles" sobre la naturaleza de su enfermedad y que el anuncio responde al impacto que esta tendrá en sus compromisos laborales. "Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas van a tener que cambiar. Las apariciones públicas, las convenciones y el trabajo en general deben pasar a un segundo plano frente al tratamiento", apunta el intérprete que encarnó a Sam Axe en la serie Último aviso.

"Mi plan es recuperarme todo lo posible durante el verano para este otoño hacer una gira con mi nueva película Ernie & Emma", dice Campbell, asegurando que una de sus prioridades laborales es promocionar la comedia que dirige y protagoniza sobre un vendedor de peras viudo que emprende un viaje para esparcir las cenizas de su esposa. Ernie & Emma se está estrenando de forma escalonada en Estados Unidos desde el 15 de febrero mediante pases limitados, mientras que en España todavía no cuenta con fecha de estreno confirmada.

El cineasta detalla que, como consecuencia, tendrá que cancelar varios eventos previstos para los próximos meses. "Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Por mi parte, lo lamento muchísimo. Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", cuenta.

Campbell sostiene que "no intento pedir compasión ni consejos, solo quiero adelantar esta información por si sale algo falso sobre ella (que saldrá)". "No temáis. Soy un viejo hijo de puta duro y cuento con un gran apoyo, así que espero estar por aquí una buena temporada. Como siempre, sois los mejores fans del mundo y espero veros pronto", concluye el mensaje del actor.

BRUCE CAMPBELL, EL ICÓNICO ASH WILLIAMS EN POSESIÓN INFERNAL

Bruce Campbell está ligado de forma inseparable a la franquicia Evil Dead desde Posesión infernal, película de 1981 donde interpretó por primera vez a Ash Williams. Retomó al personaje en sus dos secuelas, Terroríficamente muertos, de 1987, y El ejército de las tinieblas, de 1992, consolidándose así como uno de los iconos del terror de culto gracias a la trilogía dirigida por Sam Raimi.

Más de veinte años después volvió a encarnar al personaje en la serie Ash vs Evil Dead, que emitió tres temporadas entre 2015 y 2018. Además de encabezar el reparto, Campbell ejerció de productor ejecutivo. Desempeñó de nuevo esta última labor tanto en Evil Dead, el remake de 2013 dirigido por Fede Álvarez, como en Posesión infernal: El despertar, la entrega independiente dentro de la saga dirigida por Lee Cronin en 2023.

Campbell también es productor ejecutivo de Evil Dead Burn, el nuevo capítulo de la franquicia dirigido por el cineasta francés Sébastien Vanicek y que llegará a los cines el 24 de julio. Aunque el realizador no ha desvelado el argumento, explicó que "la protagonista, interpretada por Souheila Yacoub, es una mujer francesa en Estados Unidos" y que la película tendrá "un ADN muy francés".