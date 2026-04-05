El británico método de Liam Neeson para saber si el guion de una película le interesa - PARAMOUNT

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

El 24 de abril llegará a los cines Turno de noche, cinta de ciencia ficción y comedia a partes iguales protagonizada por Joe Keery, una de las estrellas de Stranger Things, y el incombustible Liam Neeson. El veterano actor ha revelado que sigue un simpático y particular método para determinar si el guion de una película, como esta que adapta la novela homónima de David Koepp, le interesa.

Neeson, que se ha labrado una sólida trayectoria en Hollywood con títulos como la oscarizada La lista de Schindler, la saga de acción Venganza o, más recientemente, el reinicio de Agárralo como puedas, confesó a CBR que tenía una sencilla prueba para saber qué papeles le permiten aprovechar su talento humorístico frente a los de acción.

"Mi agente, mi fantástico agente de CAA, me envía un guion. Hago una prueba con una taza de té. Si llego a la página 7 y pienso: 'Voy a poner la tetera al fuego', eso no es buena señal, ¿sabes?", explicó el actor.

Para Neeson, que interpreta a Robert Quinn bajo la dirección de Jonny Campbell en Turno de noche, parte del atractivo de la película residía en el libreto del propio Koepp. "El guion de David, Turno de noche, era como un libro que no podías dejar de leer. Había leído su novela, porque soy un lector voraz", admitió.

"Leí su novela y esta se plasmó en el guion de forma magnífica. Además, era una oportunidad para trabajar con estos dos actores extraordinarios", afirmó Neeson, refiriéndose a Keery y a Georgina Campbell, sus compañeros de reparto en la película, e interpretan en ella a dos empleados de seguridad que encuentran un microorganismo que amenaza con destruir el mundo.

Keery y Campbell, quienes también participaron en la entrevista junto a Neeson, aclararon si serían capaces de sobrevivir a una experiencia tan demencial como la que viven sus personajes en Turno de noche, donde una sustancia mortal intenta matarlos. "Lucharíamos", expresó la estrella de Stranger Things.

No obstante, Campbell no lo tenía tan claro. "Depende, ¿sabes?, de lo cansada que esté. Si tengo algo de energía, podría pelear. Pero si estoy agotada, simplemente me echo una siesta", bromeó.

Neeson, en cambio, estaba más interesado en cuestionar la idea de sobrevivir al microorganismo que es un hongo mutante. Después simuló probar el hongo, que es como surgen las infecciones zombis en Turno de noche, antes de soltar un jocoso: "Olvídalo".