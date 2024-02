Brad Pitt protagonizará The Movie Critic, la última película de Tarantino

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Brad Pitt y Quentin Tarantino volverán a unir fuerzas una vez más. En los últimos 15 años, actor y director han trabajado juntos en dos de las últimas cuatro películas del cineasta. Ahora, con The Movie Critic, el que se supone que será el proyecto final de Tarantino antes de retirarse del cine, el aclamado director ha querido volver a contar con el intérprete.

Tal y como ha informado Deadline, Pitt formará parte del reparto de la décima película de Tarantino. La fuente no confirma que vaya a ser el gran protagonista, aunque sí indica que parece lo más probable. Así, The Movie Critic se convertirá en la tercera ocasión en la que ambos colaboren tras Malditos Bastardos (2009) y Érase una vez en... Hollywood (2019).

Precisamente, su papel en esa última le valió a Pitt el Oscar a mejor actor de reparto, su primera estatuilla como intérprete (ya había ganado como productor de 12 años de esclavitud) después de cuatro nominaciones. Tras esa larga y próspera relación profesional a sus espaldas, no ha querido perderse la despedida de Tarantino de la gran pantalla.

Más allá de su título, Tarantino ha desvelado pocos detalles sobre The Movie Critic. Sin embargo, sí que ha comentado por encima su sinopsis. El filme estará ambientado en el año 1977 y se basará en la vida real de un crítico de cine que vivía en California y escribía sus reseñas en una revista porno.

El guion está escrito por el propio Tarantino, que tomó como referencia uno de sus trabajos cuando era adolescente. Por aquel entonces, colocaba diferentes revistas pornográficas en una máquina expendedora, descubriendo así las críticas cinematográficas que incluía una de ellas. En concreto, le interesaban las de un crítico con un estilo muy cínico del que no ha querido dar nombre ni el medio para el que escribía.

Por el momento, Pitt es el único actor vinculado a The Movie Critic. La película no tiene tampoco fecha estimada para comenzar su rodaje ni un estreno programado en el calendario. En cualquier caso, Tarantino ha confesado que tras esta décima cinta, dejará el cine, aunque no queda claro si se retirará definitivamente o si optará por dedicarse a la pequeña pantalla o el teatro.