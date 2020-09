Borat 2 ensalza a Trump en el tráiler de la secuela, que se estrenará en Amazon antes de las elecciones

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video se ha hecho con la secuela de Borat, la sátira protagonizada por un descarado y singular reportero de Kazajstán que Sacha Baron Cohen rodó en secreto. La cinta, que llegará a la plataforma de streaming antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ha lanzado su primer adelanto en el que se ensalza, de aquella manera, la figura de Donald Trump.

El adelanto del filme se ha publicado en la cuenta de Twitter de la República de Kazajstán y, en el mismo, el personaje de Baron Cohen se deshace en elogios hacia el presidente Trump.

Entre las bondades que repasa el clip, se hace velada referencia a las presuntas acusaciones de racismo recibidas por Trump, sus rumoreados problemas de salud, su inexperiencia militar o su mala gestión de la pandemia de coronavirus, entre otras cosas.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU