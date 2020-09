El meme de Los Simpson que resume el debate entre Donald Trump y Joe Biden

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

El primer debate presidencial de cara a las elecciones en Estados Unidos se ha celebrado el 29 de septiembre. Donald Trump y Joe Biden se vieron las caras en Cleveland, Ohio, una intervención que estuvo plagada de interrupciones y discusiones entre los dos candidatos. El choque entre los políticos dio pie a numerosos memes en Twitter, pero especialmente uno inspirado en Los Simpson se convirtió en el más popular.

En un episodio de la serie aparece un recorte de periódico con Abe Simpson que reza: "Anciano grita a una nube". Un usuario modificó la escena, de modo que el personaje aparecía por duplicado y se podía leer: "Un anciano grita a otro anciano".

Para muchos internautas, este meme fue el mejor resumen del debate. "Los Simpson nunca nos fallan", escribió un usuario. Trump y Biden se medirán en las urnas el próximo 3 de noviembre.

The Simpsons never fail us. #Debates2020 pic.twitter.com/EI8B8iFRtC