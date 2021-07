Bob Odenkirk, estable tras ser hospitalizado por un problema cardíaco en el rodaje de Better Call Saul

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Después de que fuera hospitalizado el martes 27 de julio tras sufrir un colapso en el rodaje de Better Call Saul en Albuquerque, Nuevo México, Bob Odenkirk evoluciona favorablemente y se encuentra estable. El actor fue trasladado al hospital y, tras horas de incertidumbre, ya se conocen algunos detalles de su estado de salud y de la dolencia cardiaca que le dejó sin conocimiento.

Los representantes del intérprete confirmaron a Deadline que el artista está fuera de peligro. "Podemos confirmar que Bob está estable después de sufrir un incidente relacionado con el corazón", dijeron en un comunicado. "Él y su familia quisieran expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como al elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A la familia Odenkirk también le gustaría agradecer a todos por sus buenos deseos y quieren pedir privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación", añadieron.

Por su parte, Nate Odenkirk, hijo del actor, compartió una actualización a través de Twitter. "Se va a poner bien", publicó.

He's going to be okay.