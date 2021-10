Black Panther 2: Letitia Wright niega promover ideas antivacunas en el set de Wakanda Forever de Marvel

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Hace unos días, Letitia Wright saltaba a los titulares tras revelarse que la actriz estaría promoviendo su postura antivacunas en el set de Black Panther: Wakanda Forever. La intérprete, que anteriormente ya había decidido eliminar en redes sociales sus comentarios contra las vacunas del COVID-19, ahora ha negado haber compartido sus opiniones en el rodaje de Marvel.

Un artículo de The Hollywood Reporter aseguraba que Wright estaba difundiendo sus ideas antivacunas en el rodaje de la secuela de Black Panther. Poco más de una semana después, la actriz ha abordado el asunto para negar la información.

"Me entristece tener que abordar el artículo publicado por The Hollywood Reporter el 6 de octubre de 2021. El artículo habla sobre mi conducta en el set de Black Panther 2. Honestamente afirmo que esto es completamente falso", publicó la estrella en Instagram.

"Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que trabajo increíblemente duro en mi oficio y que mi objetivo principal es siempre hacer un trabajo que sea impactante e inspirador. Ese ha sido y seguirá siendo mi único enfoque. Continuaré apoyándome en las manos de Dios y las escrituras de Isaías 54:17. Sigo concentrándome en mi curación. Gracias por vuestras oraciones. Y sigo rezando por el amor, la paz y la alegría de Dios para todos vosotros. Dios os bendiga", agregó.

Tal como reveló The Hollywood Reporter, Disney ha impuesto un sistema de identificación con el que se controla el estado de vacunación de cada trabajador. Estas pautas establecen que la empresa pedirá una pulsera para identificar a una persona completamente vacunada y aquellos que no tengan la pauta completa o no estén vacunados, no podrán utilizar la pulsera.

Cabe destacar que estos protocolos no se aplican a los rodajes en curso, por lo que el elenco de Black Panther 2 no está en teoría sujeto a esta política.

Wright ha alzado la voz en el pasado para manifestar su oposición a las vacunas. "No entiendo las vacunas desde el punto de vista médico, siempre he sido un poco escéptica con respecto a ellas", llegó a declarar la actriz, que confesó que estaba "preocupada" por los componentes que podrían contener las inyecciones.