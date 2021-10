Black Panther 2: Letitia Wright promueve ideas antivacunas en el set de Marvel de Wakanda Forever

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque parecía que Letitia Wright había decidido eliminar todo rastro en redes sociales de sus comentarios contra las vacunas del COVID-19 y, tras la polémica generada, las aguas habían vuelto a su cauce, todo apunta que la actriz ha vuelto a las andadas. La intérprete, además de seguir "defendiendo" su punto de vista, parece promoverlo en el rodaje de 'Black Panther: Wakanda Forever', a pesar de las férreas políticas de Marvel respecto a la vacunación.

Según revela una información publicada por The Hollywood Reporter, Disney, como empresa, ha impuesto un sistema de identificación con el que se controla el estado de vacunación de cada trabajador. Gracias a un acuerdo que la compañía realizó con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) y los principales sindicatos de Hollywood, Disney ha podido implantar este sistema para combatir la pandemia del coronavirus y estará vigente hasta que los contagios no remitan.

Estas pautas establecen que Disney pedirá una pulsera para identificar a una persona completamente vacunada, aquellos que no tengan la pauta completa o no estén vacunados, no podrán utilizar la pulsera.

Esto, en teoría, no tendría por qué aplicarse a ninguna producción en curso, lo que haría que el reparto de 'Wakanda Forever', cuyo rodaje comenzó el pasado mes de junio, no esté obligado a cumplir estas directrices.

Sin embargo, eso no ha impedido que la actriz que da vida a Shuri esté promoviendo teorías antivacunas en el rodaje, además de buscar que el equipo no se ponga ninguna dosis. La actriz, anteriormente, mostró su pleno rechazo a las vacunas, declarando estar "preocupada" por saber qué componentes tienen las dosis antes de "ponerlas en el cuerpo".

"No entiendo las vacunas desde el punto de vista médico, siempre he sido un poco escéptica con respecto a ellas", agregó, dejando claro que también está en contra de la vacunación en general, más allá del COVID-19.

El caso es que Wright tendrá que actualizar su contrato con Disney dada la realidad actual y es ahí donde se prevé que surja el conflicto, dado que la compañía ha sido muy clara respecto a su posición con la vacunación.