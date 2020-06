Black Lives Matter: Películas, series y documentales que puedes ver en Netflix

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

En respaldo al Black Lives Matter, el movimiento global de protesta contra el racismo y la violencia policial reactivado tras el asesinato de George Floyd durante una detención, Netflix ha preparado una lista de contenidos relacionados con esta dolorosa realidad. Una categoría que incluye cerca de 50 títulos de su catálogo cuyas historias relatan diversos aspectos de la comunidad negra en Estados Unidos, la cultura afroamericana y su lucha por los derechos civiles.

La colección Black Lives Matter de Netflix varía dependiendo del país, en función del contenido disponible en cada territorio, e incluye tanto series como películas y documentales que van desde la oscarizada Moonlight (sólo disponible en Estados Unidos) a la contundente Así nos ven, la reciente y aclamada serie dirigida por Ava DuVernay que relata la historia real de cinco jóvenes que fueron acusados y condenados injustamente por un atroz crimen que no habían cometido.

Netflix anunció la nueva sección a través de su cuenta de Twitter, y está disponible en el menú de géneros. "Cuando decimos Black Lives Matter también nos referimos a Black Storytelling Matter", explican en un comunicado. "Entendemos que nuestro compromiso con un verdadero cambio llevará tiempo, pero comenzaremos destacando narraciones poderosas y complejas sobre las experiencias de los negros".

When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020

La propuesta surge a raíz de una búsqueda masiva en la plataforma de streaming, que fue una de tantas compañías que mostraron su apoyo a las protestas del Black Lives Matter. "Guardar silencio es ser cómplice. Las vidas negras importan. Tenemos una plataforma y tenemos un deber con nuestros empleados, miembros, creadores y colaboradores negros para darles voz", escribieron el 30 de mayo en la cuenta oficial de Netflix en Twitter.

La categoría Black Lives Matter en Netflix España incluye los siguientes títulos:

SERIES - Así nos ven; Queridos blancos; Una mujer hecha a sí misma; Orange is the New Black; Pose; Seven Seconds; Who Killed Malcolm X?; Luke Cage; #blackAF; The Innocence Files; Nora Darling; Bobby Kennedy for president; Time; Astronomy Club.

PELÍCULAS - Todo el día y una noche; See you yesterday; Mudbound; Mi historia; Imperial Dreams; Marshall; Barry; American Son; Nora Darling.

DOCUMENTALES - Enmienda XII; ReMastered (La encrucijada del diablo, Who shoot the sheriff?, Los dos asesinatos de Sam Cooke, ¿Quiñen mató a Jay Master Jay?, La parte del león) ; LA 92; Oprah Winfrey presenta: Así nos ven ahora; HOMECOMING; Michael Che Matters; What Happenned Miss Simone?; Zion; Quincy; The Black Godfather; Rodney King, Strong Island.