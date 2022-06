Bestial tráiler de Black Adam: Dwayne Johnson contra la Sociedad de la Justicia de América (JSA)

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Warner Bros. ha lanzado el primer tráiler completo de 'Black Adam', cinta en la que Dwayne Johnson se convierte el poderoso antihéroe de DC que llega dispuesto arrasar con todo y con todos sin importar qué o a quién tenga que destruir para lograr sus objetivos. Dirigida por Jaume Collet-Serra, su estreno en cines está previsto para el 21 de octubre.

Este adelanto, de más de dos minutos de duración, resume en sus primeros compases el místico y ancestral origen del personaje encarnado por Johnson, un esclavo asesinado del antiguo Egipto que renació como un Dios, que, ya en el mundo actual, tendrá que confrontar su brutal y letal modo de actuar con el del Doctor Destino de Pierce Brosnan y otros héroes del grupo conocido como la Sociedad de la Justicia de América.

"¿Qué te han aportado tus poderes? Solo dolores de cabeza", le dice el personaje de Brosnan, que desfila por el adelanto junto a otros de sus compañeros como Hawkman o Atom Smasher que no parecen comulgar con los letales métodos de Black Adam. "Mis visiones me han mostrado el futuro y tienes dos opciones: Puedes ser destructor de este mundo... o su salvador. La decisión es tuya", dice Fate.

The Rock se mete en la piel de un violento antihéroe de DC que, además, en las grapas es el archienemigo de ¡Shazam!, quien ha sido interpretado por Zachary Levi en la gran pantalla y cuya secuela, 'Fury of the Gods', se estrenará en 2023.

Casi 5.000 años después de que se le concedieran los poderes todopoderosos de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su manera única de hacer justicia en el mundo moderno.

Junto con Johnson y Brosnan, completan el reparto Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher, Sarah Shahi como Adrianna, Marwan Kenzari como Ishmael, Quintessa Swindell como Cyclone y Bodhi Sabongui como Amon.

Collet-Serra dirige a partir de un guion de Adam Sztykiel y Rory Haines & Sohrab Noshirvani. Basada en los personajes creados por Bill Parker y C.C. Beck para DC.