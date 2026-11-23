Archivo - De becaria en un hospital a competir por la fama en Seúl en el tráiler de K-POP: El Debut, con temas de BTS o TWICE - PARAMOUNT PICTURES SPAIN - Archivo

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

K-POP: El Debut, dirigida por Benson Lee (La batalla del año) y protagonizada por Ji-young Yoo (Smoking Tigers) y Eric Nam (Transplant), se estrena el 26 de febrero de 2027 en cines. La cinta ha lanzado un tráiler que sigue el viaje de una joven coreano-estadounidense a Seúl para competir en un certamen global de pop coreano, respaldada por una banda sonora que incluye temas de artistas como BTS, TWICE, Ive o Le Sserafim.

"Bienvenidos a K-Pop Super-star", anuncia el presentador al inicio del adelanto. Lizzy Lee, apasionada por "cantar y componer", deja su puesto de becaria en un hospital tras ver la convocatoria del concurso para "tener una oportunidad de hacer tus sueños realidad". "Me voy a Corea", le grita emocionada a su amiga mientras esta se prueba su vestido de novia.

Ya en la competición, cuyo objetivo es "crear un grupo global con los mejores talentos del mundo", Lizzy debe "dejarse la piel" frente a rivales muy preparadas. En un momento de duda, tras mentirle a su padre sobre su trabajo, se pregunta: "¿He renunciado a la universidad solo para que me humillen a escala mundial?".

"La gente quiere oír tu voz, es especial", la anima el personaje de Nam para levantarle el ánimo. "Todos los sacrificios que has hecho hasta ahora no serán en vano", concluye una voz al final del avance entre imágenes de conciertos, coreografías, momentos de amistad e incluso la boda de su amiga.

"Lizzy Lee (Yoo), una joven coreana-estadounidense, que siempre ha vivido según los planes de su familia, consigue la oportunidad de cambiar su rumbo al conseguir una plaza en un concurso televisivo de alcance mundial para formar el próximo gran grupo femenino de K-pop. Decidida a perseguir el sueño que siempre ha guardado en secreto, viaja a Seúl, Corea del Sur, para intentar hacerlo realidad.

Rodeada de artistas extraordinarios de todo el mundo, todos ellos compitiendo por solo cuatro codiciados puestos, Lizzy deberá esforzarse más de lo que jamás imaginó. A medida que aumenta la presión y la competencia se intensifica, un aliado inesperado (Nam) le brinda su apoyo, ayudándola a ganar la confianza necesaria para aceptar su propia identidad, demostrar que tiene lo que hace falta para debutar y reclamar su lugar en el escenario mundial", reza la sinopsis del filme.

K-POP: El Debut está dirigida por Lee, con un guion escrito por Elyse Hollander y Eileen Shim. La producción corre a cargo de Scott Braun, James H. Shin, Arthur Spector, Bryan Oh, y Joshua Davis. Junto a Yoo y Nam, el reparto del largometraje lo completan Jitae Yoo, Tony Revolori, Gia Kim, Yim Si-wan, Ahin Lee, Aliyah Turner, Renata Vaca, Sung Jun, Kang Sora, Hyongchol Lee, Silia Kapsis, Shana Kim y Park Jubi.

Además, cuenta con la aparición de grandes éxitos de etrellas del K-Pop como BTS, Cortis, Enhypen, TWICE, Ive, Aespa, Illit, Katseye, Jisoo y Le Sserafim.