BBC Studios amplía su presencia España y Portugal con nueva sede en Madrid

BBC Studios crea un equipo en Madrid para acelerar su negocio de canales y streaming en España y Portugal - BBC STUDIOS

MADRID 9, (CulturaOcio)

BBC Studios ha formado un nuevo equipo con sede en Madrid con el objetivo de expandir su presencia en España y Portugal. Esta estrategia busca potenciar de forma directa su negocio de canales y plataformas de streaming en la península ibérica, consolidando un crecimiento que ya incluye el servicio bajo demanda BBC Player y seis canales FAST.

Actualmente, los servicios de la compañía alcanzan una audiencia de más de 16 millones de personas en la región. Esto es posible gracias a su distribución a través de operadores tradicionales como Movistar Plus, Vodafone, DIGI y MásOrange, así como a su presencia en plataformas de televisión conectada y streaming como LG Channels, Pluto TV, Rakuten TV, Samsung TV Plus, TCL Channel, Titan OS y Xiaomi TV+.

Para dirigir esta nueva etapa, BBC Studios ha nombrado a David Urgell Pérez como nuevo Country Manager de Iberia. Urgell Pérez se encargará de gestionar la estrategia comercial en la región para reforzar las relaciones con socios de distribución, plataformas y anunciantes, además de identificar nuevas oportunidades de negocio.

Según el directivo, los contenidos premium de la compañía han construido "una sólida base en España", y el objetivo actual es "acelerar nuestro crecimiento en FAST, streaming y otras oportunidades comerciales" para así "ampliar nuestro alcance".

Junto a Urgell Pérez, el equipo directivo local se completa con Cristina Miquel y Carlos Méndez. Miquel, como Head of Marketing, liderará la estrategia de marca, comunicación y crecimiento de audiencias mediante acciones de marketing dirigidas tanto al consumidor como a la industria.

Por su parte, Méndez asumirá el cargo de Head of Programming, siendo el responsable de adaptar la estrategia de contenidos y programación a las preferencias locales, manteniendo los estándares editoriales de la multinacional.

UN MERCADO EN PLENA EXPANSIÓN

El mercado español se ha convertido en "uno de nuestros mercados de mayor crecimiento en el sur de Europa", según destaca Arran Tindall, President EMEA, Global Channels & Streaming de la compañía.

El ejecutivo señala que la alta demanda de contenido británico es el motor que está impulsando nuevas alianzas en la región, motivo por el cual la corporación ha apostado por la creación de este equipo local, el cual "les permitirá seguir construyendo sobre los buenos resultados obtenidos hasta ahora".