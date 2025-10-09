BBC Player llega a Movistar Plus+: un nuevo canal con lo mejor de la cadena británica

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

A partir del próximo miércoles 15 de octubre Movistar Plus+ contará con un nuevo canal, BBC Player. Se trata de un espacio que cuenta con más de 700 horas de contenidos del extenso catálogo de BBC Studios. De esta forma, la plataforma ofrecerá a sus abonados nuevos títulos de lo más variados, que incluyen desde documentales de naturaleza hasta programas de estilo de vida.

Entre los títulos que estarán disponibles a través de BBC Player se encuentran los documentales Louis Theroux, producciones de historia natural como David Attenborough y el dinosaurio gigante, donde el divulgador viaja a Argentina para hablar sobre el descubrimiento del dinosaurio más grande que se haya conocido.

La oferta se completa con otros programas de entretenimiento como Hoteles increíbles: la vida más allá del vestíbulo, El rival más débil o Ultimate Wedding Planner. Por último, en ficción destaca el drama criminal Padre Brown y las temporadas completas de la popular franquicia Paraíso (Crimen en el paraíso, Crimen más allá del paraíso y Regreso al paraíso).

Junto al lanzamiento de BBC Player, la plataforma de streaming aprovechará para incorporar dos nuevos canales de la cadena pública británica. Por una parte BBC Lifestyle (dial 93) ofrecerá una colección de programas de hogar, decoración, viajes y estilos de vida entre los que se encuentran títulos como DIY SOS, Casas señoriales, Las desventuras de Romesh Ranganathany o Steve Backshall's Extreme Mountain Challenge.

Además también debutará en España BBC Earth (dial 86), el canal que ofrece la mejor programación de documentales doblada al castellano de la BBC. Los espectadores podrán disfrutar desde impactantes producciones de historia natural hasta increíbles e inspiradores programas de ciencia e investigación. Entre los títulos que más destacan se incluyen 60 encuentros letales, Expedición Tigre o Polar Bear: Spy on the Ice.

UNA ALIANZA DE DIEZ AÑOS

La incorporación de estos tres nuevos canales refuerza la alianza entre la BBC y Movistar Plus+, que comenzó hace diez años. "Queremos que Movistar Plus+ sea la gran casa del entretenimiento, el lugar desde el que puedes acceder a todo el contenido de las grandes plataformas audiovisuales. La llegada de BBC Player cumple con ese objetivo y nos convierte en el hogar de BBC Studios en España", explica Ismael Calleja, director de Alianzas de Movistar Plus+.

Por su parte Arran Tindall, director comercial y vicepresidente ejecutivo para Europa, Oriente Medio y África de BBC Studios, destaca el gran interés de la población española por acceder a la mejor programación británica.

"Desde los contenidos inspiradores de BBC Lifestyle hasta la diversidad de programas disponibles en BBC Player, estamos orgullosos de ofrecer una programación variada y de calidad a nuevas audiencias. Este lanzamiento marca un hito clave en nuestra estrategia digital, ofreciendo a los espectadores españoles más opciones y flexibilidad para disfrutar de lo mejor de BBC Studios", añade Tindall.