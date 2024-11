Aventura intergaláctica en el entrañable tráiler de Elio, la nueva película de Pixar

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Del Revés 2 (Inside Out 2), el próximo largometraje de Pixar, Elio, llegará a las salas de cine el 13 de junio de 2025. La película sigue los pasos de un niño apasionado con la vida alienígena, que consigue ver su sueño hecho realidad. Ahora, se ha revelado el nuevo tráiler del filme, que avanza parte de la aventura intergaláctica en la que se adentrará el protagonista junto a sus nuevos compañeros extraterrestres.

El adelanto, de un minuto y medio de duración, arranca presentando al entrañable Elio, un niño cuya vida gira en torno a su verdadera pasión, la vida fuera de los confines de la Tierra. "Quiero que me abduzcan los alienígenas. Sé que mi destino está arriba", confiesa el protagononista a otros jóvenes extrañados ante su aparentemente disparatada obsesión.

La vida de Elio cambiará por completo cuando sus deseos se cumplan y sea abducido por los alienígenas, que le transportarán a un universo plagado de extrañas criaturas líderes de sus respectivos planetas que se cuestionan el origen del nuevo miembro del Comuniverso. "¿Y tu eres el líder de...?", pregunta Helix al niño, que contesta dubitativo: "Eeeeh... la Tierra". Su respuesta le conducirá a una aventura entre vida inteligente extraterrestre a través de multitud de parajes intergalácticos.

"¿Qué pasaría si lo que estás buscando te encontrase a ti primero? En la odisea cómica de Pixar Animation Studios, Elio, obsesionado con los alienígenas, descubre la respuesta a su pregunta cuando le transportan al Comuniverso, un paraíso interplanetario que alberga vida inteligente de galaxias muy, muy lejanas. Pero cuando le confunden con el líder de la Tierra, tendrá que crear vínculos inesperados, sortear una crisis de proporciones intergalácticas y asegurarse de no perder la oportunidad de hacer realidad su mayor sueño", reza la sinopsis oficial de la película.

Además, Pixar también ha desvelado el póster oficial de la cinta de animación, que presenta al joven Elio frente a sus compañeros de aventura, una divertida miscelánea de alienígenas líderes de sus respectivos planetas.

