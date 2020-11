Avance del tráiler de Chaos Walking: Tom Holland y Daisy Ridley sobreviven en una Tierra sin mujeres

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Parecía que no iba a llegar, pero el estreno de 'Chaos Walking' va acercándose. Tras el primer cartel, llega ahora un primer avance de lo que será el tráiler oficial, que se lanzará este jueves 19 de noviembre. Un teaser con el que, parece, el filme protagonizado por Tom Holland y Daisy Ridley dejará de estar 'maldito'.

Un primer vistazo que muestra cómo Tom Holland está sorprendido por encontrarse con Daisy Ridley. El motivo por el que el actor muestra su desconcierto tiene explicación, pues el largometraje está ambientado en un futuro distópico en el que un extraño patógeno ha acabado con la mayoría de las mujeres del planeta.

En el breve avance, Holland y Ridley no están solos, pues aparecen también Mads Mikkelsen, Nick Jonas y Cynthia Erivo. La actriz de 'Harriet' aparece en una escena con mirada desafiante y sosteniendo una escopeta, mientras que el actor de 'Doctor Strange' y el de 'Kingdom' están en una secuencia en la que parecen estar acampados.

Get your exclusive first look at the sci-fi action film @ChaosWalking starring Tom Holland & Daisy Ridley!



Be sure to tune into IGN Thursday, November 19 at 6am PT/9am ET to watch the full trailer! https://t.co/H3Bet6DpTN pic.twitter.com/HVd4A475i8