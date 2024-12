Austin Butler será Patrick Bateman en el remake de American Psycho de Luca Guadagnino

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación cinematográfica de American Psycho, la novela de Bret Easton Ellis, ya tiene protagonista. Austin Butler (Los amos del aire, Dune 2) tomará el testigo de Christian Bale y dará vida al asesino en serie en el remake que dirigirá Luca Guadagnino.

Aunque se había rumoreado insistentemente que el papel era para Jacob Elordi (Priscilla, Euphoria), finalmente Variety informa que será para Butler. Elordi y Butler tienen algo en común, ya que ambos han interpretado versiones muy diferentes de Elvis en películas de Sofia Coppola y Baz Luhrmann, respectivamente.

La película contará con guión Scott Z. Burns en una actualización de la historia original, es decir que no será un remake propiamente dicho la película que en el año 200 protagonizó Bale y dirigió Mary Harron. Burns es conocido por sus numerosas colaboraciones con Steven Soderbergh como Contagio, Efectos secundarios o ¡El soplón! y también es autor de los libretos de El ultimátum de Bourne o la miniserie Un futuro desafiante.

En la película original, estrenada en 2000 y ambientada en la década 80, Christian Bale interpreta a Patrick Bateman, un yuppie de Wall Street obsesionado con su imagen que era a su vez un sanguinario asesino en serie.

El libro, publicado orginalmente en 1991 fue una mediática obra en el momento de su lanzamiento al relatar la violenta historia del 'broker' de Manhattan del que nadie sospecha dado su elevado estatus social. Y más allá de las interesantes reflexiones que suscita su trama respecto a los prejuicios o el culto a la apariencia, fueron sus gráficos pasajes de violencia extrema que protagonizaba el personaje principal en sus actos criminales los que la llevaron incluso a que fuera censurada en varios países.

Bajo la dirección de Guadagnino, conocido por cintas como Call Me By Your Name o Rivales, la nueva versión del libro podría poner un mayor énfasis en el plano erótico que en la sátira original. El también director de Hasta los huesos y Suspiria, sus dos cintas más oscuras, tiene pendiente de estreno Queer protagonizada por Daniel Craig y acaba de terminar el rodaje de After the Hunt, cinta protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield.