El aspecto del nuevo Hombre Lobo desata la polémica: "¿Qué es esta tontería?"

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

De momento es poco lo que se sabe de Wolf Man, la nueva adaptación del mito del hombre lobo en la que están trabajando Blumhouse y Universal Pictures y que llegará a los cines el 17 de enero de 2025. No obstante, el evento de Universal Halloween Horror Nights ha sido la ocasión elegida por el estudio para ofrecer un primer vistazo al aspecto que tendrá el mítico monstruo en la cinta... y no es como muchos habrían esperado.

La apariencia del nuevo hombre lobo recuerda en parte a la del clásico de 1941. Así, la criatura se acerca más a un ser humano que a un animal, conservando una postura bípeda y unos rasgos de hombre, si bien desfigurados en una expresión salvaje. El hombre lobo de Blumhouse presenta además las características garras de este tipo de monstruo, pero en cambio exhibe poco pelo, que en vez de cubrirle el cuerpo entero, se concentra en la cabeza y tiene un anormal color blanco.

The Wolf Man from the upcoming Blumhouse film has made his HHN debut! #HHN33 #HHN pic.twitter.com/ifIkz7giFJ — HHNSpeculationMatt (@SpeculationMatt) September 4, 2024

Aunque quizá la apariencia final de la criatura en la película difiera de lo que se ha visto en el evento, parece seguro esperar que se acerque bastante. De primeras, el diseño ha resultado cuanto menos polémico y muchos han mostrado su descontento en X (antes Twitter).

"Tenemos que unirnos todos, como hizo la gente con la película de Sonic, para que arreglen el diseño. ¡¿Porque qué es esa tontería?!", expresaba un usuario de X, mientras otro apuntaba que "no parece un hombre lobo". Por otro lado, una publicación más diplomática aconsejaba esperar a ver el trabajo completo, con "las prótesis y los efectos visuales".

We all need to collectively band together, like folks did with the Sonic movie, to get them to fix the design! Because what in the world is that nonsense?! pic.twitter.com/2HakG1pAbr — Ghost Host (@TheGhostHost) September 4, 2024

He doesn’t look like a Wolf Man — Laura Sweets 🍭🍬🍫🎩 (@Lunarose1601) September 5, 2024

I feel like when we see the prosthetics and VFX in full effect, this might actually be something.



Idk why they would tease it with their usual HHN costume work because people are gonna go STRAIGHT to calling the design "bad".



I'll be waiting for the trailer to drop first. — KyleTheOtak-Ghoul 👻🎃 (@MultimediaOtaku) September 5, 2024

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero la historia se centra en un hombre cuya familia está siendo aterrorizada por un depredador letal. La película está dirigida por Leigh Whannell (El hombre invisible), quien también ha trabajado en el guion junto a Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

En cuanto al reparto, Ryan Gosling estuvo durante años vinculado al proyecto como protagonista, pero finalmente fue sustituido por Christopher Abbott. Junto a Abbott, forma parte del elenco Julia Garner, Sam Jaeger y Matilda Firth.