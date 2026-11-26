1137733.1.260.149.20261126172419 Así se rodaron las escenas más difíciles de Perfectos Mentirosos - EUROPA PRESS

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Prime Video Perfectos Mentirosos, la adaptación del fenómeno juvenil de Alex Mírez dirigida por Jesús Colmenar. La película, protagonizada por Irene Balaguer, Pau Simon, Gleb Abrosimov y Pablo Scapigliati, sigue a Jude y los hermanos Cash en una historia de secretos, engaños y luchas de poder cuyo rodaje exigió superar duras condiciones físicas y técnicas.

Aunque Tagus luce como un entorno idílico y sofisticado, el rodaje estuvo marcado por las bajas temperaturas nocturnas, especialmente durante la grabación de la escena de la hoguera, uno de los pasajes más esperados por los amantes de la saga. "Pasamos mucho frío", recuerda Simon en una entrevista concedida a Europa Press.

Para el director, el resultado transmite una sensación muy especial: "Es una secuencia muy mítica del libro que cuando la ves dices: 'Qué bien, quiero estar allí con ellos'". Sin embargo, el rodaje fue muy exigente debido al frío, ya que, según admite, "cada vez que dábamos 'corten', teníamos que ir a tapar a los actores y acercarles cañones de calor".

Más allá del clima, los intérpretes admiten que vivieron momentos muy especiales durante el rodaje. Para Abrosimov, lo mejor fue "el anfiteatro y la pelea de la piscina", una secuencia en la que Simon reconoce haberlo pasado algo peor al tener que trabajar completamente empapado. Y a pesar de todo, este último destaca el "momento póker" como su favorito: "Es la escena principal y, de hecho, fue nuestro primer día de rodaje juntos, eso fue muy guay".

EL GÓTICO UNIVERSITARIO COMO JAULA VISUAL

A nivel técnico y estético, Colmenar apostó en Perfectos Mentirosos por construir un universo con normas propias donde el lujo de Tagus funcionara también como una prisión opresiva para la protagonista.

Para lograr ese aire "más dark" propio del gótico universitario, el equipo eligió el Palacio de Sobrellano, en Comillas (Cantabria), como localización principal.

"Para mí era muy importante que pareciera una ola gigantesca, como si te aplastara. Jugué mucho con el punto de vista de Jude, de estar constantemente con ella y con lo que ve, pero todo eso se rompe completamente con lo que llamamos planos omniscientes, planos gigantes donde parece que el mundo la aplasta", explica el cineasta.

Esa complejidad técnica se trasladó también al trabajo con animales en las escenas con caballos. Entre los mayores retos detrás de las cámaras, Colmenar señala un tenso encuentro entre Aegan y Jude en una de las habitaciones de la mansión: "Por una cuestión de que es una secuencia en penumbra, muy compleja, donde ocurren muchísimas cosas, fue muy difícil técnicamente".