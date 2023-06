Así explica el final de Manifest por qué los pasajeros del vuelo 828 desaparecieron

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

La verdadera razón por la que solo el vuelo 828 de Manifest desapareció en la tormenta en 2013 finalmente ha sido revelada. Los pasajeros comprendieron en la primera parte de la temporada 4 que su viaje estaba directamente relacionado con el apocalipsis, pero por qué fueron ellos los elegidos ha sido un misterio hasta el final de la ficción.

Según el final de Manifest, no había un gran plan divino detrás de los personajes elegidos para desaparecer en 2013. Parece que las elecciones fueron en realidad aleatorias. Cuando Cal preguntó por qué esto no le sucedió a ningún otro vuelo en el penúltimo episodio, Michaela sugirió que en realidad no había nada especial en ellos.

Ella afirma que los pasajeros del vuelo 828 eran solo un "montón de personas al azar, algunas buenas, otras malas". Como explicó Saanvi, eran una "muestra estadística para un experimento divino".

Michaela también asegura que las Llamadas nunca les obligaron a hacer nada: Dios nunca les dijo directamente qué hacer y los pasajeros no estaban destinados necesariamente a evitar que el fin del mundo sucediera. Si ese fuera el plan desde el principio, Dios no lo habría puesto en marcha en primer lugar. Más bien, Dios simplemente les dio la oportunidad de detenerlo. Si lo lograban o no, dependía totalmente de ellos.

Como muestra aleatoria que combinaba lo bueno y lo malo de la humanidad, los pasajeros del vuelo 828 estaban en una excelente posición para determinar el destino de la humanidad. Si Dios hubiera elegido a las mejores personas del mundo y las hubiera puesto en el avión, los pasajeros no habrían sido una verdadera representación de la raza humana.

Pero al seleccionar un grupo de personas completamente al azar, Dios pudo hacer que el experimento divino de Manifest funcionara. Si no superaban el juicio, eso le indicaría a Dios que la civilización no necesitaba continuar. Al superar sus dificultades, seguir las Llamadas y realizar actos de bondad y perdón, los pasajeros lograron demostrarle a Dios que la humanidad realmente merecía vivir.