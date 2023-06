¿Quién muere en el final de Manifest?

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su cancelación en 2021, Netflix rescató Manifest y le dio a Jeff Rake la oportunidad de terminar su serie. Los últimos episodios ya han llegado a la plataforma de streaming, un desenlace en el que ha habido varias muertes importantes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los pasajeros del vuelo 828 consiguieron superar su fecha de muerte y fueron recompensados con lo que Michaela llamó la "última segunda oportunidad". Este regreso a 2013 significa que, para aquellos que no estaban en el avión, todos los eventos que retrata Manifest nunca sucedieron. No solo eso, sino que muchos de los pasajeros que murieron antes del final, como Astrid y Violet, revivieron. Sin embargo, este milagro no se aplicó a todos los que aparecieron en la temporada final y algunos personajes no regresaron.

Uno de los personajes que muere es Paul Santino, quien apareció en tres episodios antes de la temporada 4, Paul era un pasajero que abusó de su esposa antes de la desaparición del avión y regresó con amnesia, sin recordar los crímenes de su pasado. Su muerte, sumada a su decisión de ponerse del lado de Angelina durante la temporada 4, demuestra que Paul nunca se redimió.

Algo similar le ocurre a Randall Barr, un pasajero que Ben conoció en el estreno de la temporada 2. Aunque fue miembro del grupo de Ben durante un tiempo en la temporada 4, Randall estaba únicamente interesado en su supervivencia, por lo que fue el primero en abandonarlos y tampoco se redimió.

Las muertes de Paul y Randall no pillaron por sorpresa a los fans, pero algo más inesperado fue el fallecimiento de Autumn Cox, la pasajera que espió a los demás para informar a la alcaldesa en la temporada 1. En su caso, el asesinato de Astrid selló su destino.

Además, Angelina Meyer también muere en la temporada final. Tras haber planeado las muertes de Astrid, el capitán Daly, Fiona y Grace, Angelina estaba destinada a morir en el último episodio y, tras someterse al juicio final, acaba cumpliéndose el presagio.

Después de que cada personaje fuera juzgado al final, Ben menciona que 11 pasajeros en total fueron asesinados. Sin embargo, no se revela su identidad y parece que se trata de algunos de los pasajeros anónimos que nunca aparecieron antes en la ficción. Manifest presentó a muchas de las personas a bordo del vuelo 828, pero una gran parte quedó fuera de la historia, y entre ellos estarían los otros siete fallecidos.

¿QUÉ PASÓ CON EL CAPITÁN DALY?

Otro personaje que muere y no regresa en el final de la temporada 4 es el Capitán Daly. El piloto vio que su historia terminaba en tragedia cuando Angelina lo manipuló para que lo mataran a principios de la temporada.

Usando sus dificultades personales contra él, Angelina utilizó sus poderes del Zafiro Omega para engañar a Daly y que caminara hacia un grupo de soldados armados, asegurando así su muerte. Pese a que Daly falleció antes de la fecha de la muerte, no aparece entre los pasajeros resucitados, dejando su destino en el aire.