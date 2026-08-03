Un asesino anda suelto en el tráiler de Su propio infierno, lo nuevo del director de Drive - MUBI

MADRID 3, (CulturaOcio)

Su propio infierno, película dirigida por Nicholas Winding Refn (Drive, The Neon Demon), se estrena el 9 de octubre en cines. La cinta ha lanzado su tráiler que sigue a una actriz (Sophie Thatcher) y un soldado (Charles Melton) en un mundo futurista y sensual.

"Bella. Dulce. Poderosa. Lo eres o no lo eres. En cuanto lo olvidas... desapareces", dice la voz en off del personaje de Havana Rose Liu a Thatcher al inicio del adelanto. La tensión aumenta en una escena posterior cuando la protagonista se prueba un vestido y el personaje de Kristine Froseth le comenta que "hay otra víctima de El hombre de Cuero", desatando su preocupación.

Después se muestra a Melton en la oscuridad, apuñalando la mano de un hombre y desatando una pelea. "Si crees que te va a matar, lo hará", le asegura la protagonista al personaje de Rose Liu. El avance continúa con imágenes de chicas bailando en un fondo con luces de neón, antes de pasar a escenas de violencia y sexo. "Esto va a ser un infierno", concluye advirtiendo la joven actriz.

"Mientras una extraña niebla envuelve una metrópoli futurista y desata una presencia mortal y esquiva, una joven actriz (Thatcher) y un soldado estadounidense (Melton) ven sus vidas entrelazadas en un paisaje hipnótico y bañado en neón donde confluyen la memoria, la realidad y la supervivencia", adelanta la sinopsis del thriller.

Dirigida por Winding Refn, Su propio infierno está protagonizada por Thatcher (La acompañante), Melton (Secretos de un escándalo), Froseth (Sharp Stick), Rose Liu (En la tormenta), Diego Calva (Babylon) y Dougray Scott (Hitman).