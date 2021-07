Antonio Banderas ficha por Indiana Jones 5 y se une a Harrison Ford

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Harrison Ford encabeza el elenco de Indiana Jones 5, nueva entrega de la popular saga que estará dirigida por James Mangold. Pero aunque su rodaje arrancó ya hace varias semanas, el filme sigue reforzando su elenco con nuevos fichajes de altura, el último es la incorporación del español Antonio Banderas.

Tal como informa Deadline, se desconoce qué personaje interpretará el actor malagueño. Banderas se une así a un reparto que también cuenta con Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson. La producción está actualmente en marcha y el estreno está programado para el 29 de julio de 2022. Por el momento se desconocen los detalles de la trama.

Mangold toma en este filme el testigo de Steven Spielberg, que dirigió las cuatro primeras entregas de la franquicia. Sin embargo, Spielberg participará en el proyecto como productor. Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel se unen al cineasta como productores. John Williams, que ha trabajado en la música de las películas anteriores, también regresará como compositor. Jez Butterworth, John-Henry Butterworth y Mangold están detrás del guion.

Horas después de que saltara la noticia, el propio Banderas confirmó a través de su cuenta de Twitter el fichaje por la saga de aventuras afirmando que es "un honor unirse en la pantalla a uno de los héroes más carismáticos de la historia del cine".

It is an honor join on the screen to one of the most charismatic heroes in the history of cinema, with Harrison Ford, Steven Spielberg, James Mangold and the rest of this fabulous #IndianaJones’ team.https://t.co/81jakVRW0p pic.twitter.com/m7GTtUnyh7