Antoine Fuqua, director de Michael y Training Day, acusado de golpear con una pistola y proferir insultos antisemitas - CONTACTO

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

El cineasta Antoine Fuqua, quien dirigió el biopic de Michael Jackson este año, ha sido acusado de agresión a punta de pistola y de proferir insultos antisemitas al gerente de un bar que le negó la entrada a su hija y al que, presuntamente, amenazó tras este altercado.

La demanda fue presentada el pasado viernes 20 de noviembre ante un tribunal estatal de California. William Rosenthal, el responsable del local, detalla un altercado ocurrido el pasado febrero. El encargado rechazó la entrada al bar tanto a Fuqua como al grupo en el que iba. Según la demanda, Rosenthal les impidió la entrada porque algunos integrantes del grupo estaban “visiblemente ebrios”.

Rosenthal sostiene que Fuqua comenzó a proferirle insultos racistas y antisemitas antes de que él y su hijo le apuntasen con una pistola. El gerente del bar le ha demandado por agresión, lesiones y daño moral intencional, solicitando una indemnización de más de 50.000 dólares.

LAS AMENAZAS DENUNCIADAS POR EL GERENTE

En el documento de diez páginas presentado por el bufete de abogados que representa a Rosenthal, el presunto afectado afirma que el realizador de Training Day y su hijo Brando lo atacaron en la noche del 14 de febrero de este año después de que se les negase la entrada a la hija de Fuqua y a algunos de sus amigos al local Good Times at Davey Wayne's, situado en North El Centro Avenue, en Hollywood.

Rosenthal rechazó la entrada al bar por el “estado de embriaguez” de varios integrantes del grupo. Presuntamente, Fuqua apareció más tarde muy alterado y acusó al gerente de rociar con gas pimienta a su hija, algo que el empleado del bar negó.

“Como resultado, el demandado Antoine Fuqua sacó una pistola y golpeó al demandante en la cara. Tras golpearlo, la parte demandada le dirigió un insulto racista y antisemita, amenazándolo de muerte. Mientras el reclamante retrocedía tambaleándose de dolor, el demandado Brando Fuqua apareció, se acercó a él y le apuntó con fuerza en la cara con una pistola”, detalla la denuncia.

La demanda señala que tanto el cineasta como su hijo le “provocaron un temor inmediato” en la presunta víctima. Supuestamente, tras los golpes, Fuqua y su hijo “huyeron calle abajo”.

ANTOINE FUQUA NIEGA LAS ACUSACIONES

Los representantes del director del remake de Los siete magníficos negaron tajantemente lo supuestamente ocurrido. “Lo que se afirma en esa documentación sobre Antoine [Fuqua] no es cierto”, declaró su publicista, Allan Nierob, a Deadline este pasado lunes 23.

Los representantes del cineasta no quisieron dar más detalles, pero el medio señala que su equipo planea responder directamente a las acusaciones y a la demanda económica. Según la ley de California, los demandados tienen 30 días naturales a partir de la notificación de la denuncia civil para responder.