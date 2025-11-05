Anthony Hopkins se une a la película basada en la conmovedora historia real del universo World of Warcraft

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Anthony Hopkins se ha unido al reparto de Ibelin, drama que llevará al cine la historia real de Mats Steen, un joven noruego con distrofia muscular progresiva que encontró en World of Warcraft un refugio, una identidad y una comunidad. La película, lejos de ser una adaptación al uso del popular título de Blizzard, se centra en cómo el avatar de Steen y sus vínculos en el videojuego iluminaron una vida marcada por la enfermedad y el estigma.

Según informa también Variety, la película estará dirigida por Morten Tyldum, cineasta noruego nominado al Oscar por Descifrando Enigma, sobre guion de la escritora italiana Ilaria Bernardini (Citadel: Diana) y del británico Hossein Amini (Drive, Las alas de la paloma). A su vez, se basan en el blog de Steen, Musings of Life, donde narró su vida con la enfermedad degenerativa y las relaciones que formó a través de World of Warcraft.

Además de Hopkins, el elenco del largometraje cuenta con Stephen Graham (Adolescencia), Toni Collette (El sexto sentido, Hereditary), Charlie Plummer (Lean on Pete), Isabela Merced (Superman, The Last of Us) y la cantante Maisy Stella (Nashville). La producción, que está en manos de Vendôme Pictures, la compañía detrás de CODA, junto a Pathé, iniciará su rodaje en Europa entre primavera y verano de 2026.

Ibelin adaptará el caso real de Mats Steen, cuyo seudónimo en World of Warcraft dio nombre al proyecto. La premisa explora, desde el ámbito familiar y la comunidad del juego, cómo su versión digital se convirtió en fuente de afectos, humor y coraje para él y para quienes lo rodeaban. Tras su muerte a los 25 años, Blizzard llegó a rendirle homenaje dentro del propio juego con un memorial y un NPC alusivo a Lord Ibelin, gesto que reforzó el lugar que ocupa su historia en la cultura de World of Warcraft.

En 2024, el documental La singular vida de Ibelin ya trató la historia y conmovió por su combinación de metraje real de la vida de Steen y recreaciones animadas hechas con modelos auténticos del juego. "Mats Steen, gamer noruego, murió de una enfermedad muscular degenerativa a los 25 años. Sus padres lloraban lo que pensaban que había sido una vida solitaria y aislada, cuando empezaron a recibir mensajes de amigos online de todo el mundo", reza la sinopsis del proyecto.

Aunque Ibelin no es una adaptación como tal del videojuego de Blizzard, existe un precedente cinematográfico: Warcraft (2016). A pesar de su floja taquilla en Estados Unidos (47,4 millones de dólares recaudados), el filme fue un fenómeno en China, donde amasó 213 millones de dólares, la mitad de los 439 que reunió a nivel mundial. De hecho, y aunque Universal no continuó co la franquicia, el filme se convirtió en la adaptación de videojuego más taquillera hasta 2023, cuando la superó Super Mario Bros. La película.

Lanzado en 2004, World of Warcraft es un juego de rol multijugador masivo en línea ambientado en Azeroth, un universo de fantasía heredero de la saga Warcraft. Millones de usuarios crean un personaje eligiendo raza y clase, se alinean con una de las facciones (Alianza u Horda) y progresan completando misiones, explorando zonas abiertas y participando en mazmorras y bandas cooperativas que exigen coordinación.