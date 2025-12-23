Amanda Seyfried lidera una secta en el tráiler de El testamento de Anne Lee - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

El 13 de marzo de 2026 se estrenará El testamento de Ann Lee, filme dirigido por Mona Fastvold (El mundo que viene) que lleva a la gran pantalla la historia real de la fundadora de la secta devocional conocida como los Shakers. Y el primer tráiler del largometraje muestra a Amanda Seyfried (La asistenta) encarnando a la líder de este culto religioso del siglo XVIII que predicaba la igualdad de género y social y era venerada por sus seguidores.

Las imágenes arrancan con un grupo de hombres y mujeres meditando profundamente. Es entonces cuando una mujer suelta un grito ensordecedor. Seguidamente, el avance comienza a mostrar el día a día de los Shakers, entre las que se encuentran la meditación en plena naturaleza, además de una secuencia con un imponente navío.

"Ya se acerca la hora. Lo sé", dice Ann Lee con gran fervor en su rostro. "No tengáis miedo", añade la líder de la secta encarnada por Seyfried, mientras unas intensas escenas muestran un eclipse y a los seguidores de Lee bailando a su alrededor.

"Todos hemos sufrido por el camino. Todos hemos hecho enormes sacrificios para recibir el mayor amor que puede sentir una mujer", afirma sentada en su cama al lado de un hombre interpretado por Lewis Pullman (Thunderbolts), al tiempo que el adelanto muestra unas inquietantes imágenes de ambos heridos, una mujer fallecida y a los seguidores de Lee venerando su figura.

El Testamento de Ann Lee narra la búsqueda de la adalid de los Shakers en su búsqueda de una utopía, con más de una docena de himnos tradicionales de los Shakers reinterpretados con coreografía de Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) y canciones y partituras originales del oscarizado Daniel Blumberg.

Dirigida por Fastvold y coescrita junto al nominado al Óscar Brady Corbet, con quien coescribió The Brutalist, la película cuenta también en su reparto con Thomasin McKenzie (Joy), Christopher Abbott (Pobres criaturas), Tim Blake Nelson (Capitán América: Brave New World), Matthew Beard (Vienna Blood) y Viola Prettejohn (The Nevers), entre otros.

Andrew Morrison, Joshua Horsfield, Viktória Petrányi, Gregory Jankilevitsch, Klaudia Smieja-Rostworowska, Lillian LaSalle y Mark Lampert, junto a los propios Fastvold y Corbet, son los productores del filme.