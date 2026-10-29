Alexander Payne, director de Los que se quedan, demandado por plagio - FOCUS FEATURES

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Simon Stephenson, guionista cuyos créditos incluyen Luca, Paddington 2 y Mr. Wain, ha demandado a Alexander Payne por infracción de derechos de autor, acusando al director de plagio por la trama de Los que se quedan, una sospecha que ya expuso en 2024 ante el sindicato de guionistas. Cabe recordar que la película recibió cinco nominaciones a los Oscar, incluida una a mejor guion original para David Hemingson, si bien finalmente solo se hizo con la estatuilla a mejor actriz de reparto.

Según recoge The Hollywood Reporter, en la demanda, presentada el miércoles ante un tribunal federal de California, Stephenson acusa a Payne, ganador de dos Oscar al mejor guion adaptado por Entre copas y Los descendientes, de haber usado elementos fundamentales de su guion Frisco.

El guionista asegura que el director recibió el guion hasta en dos ocasiones, antes de ponerse en contacto con David Hemingson para trabajar en Los que se quedan. La primera fue en 2013, cuando sus representantes se lo hicieron llegar a su socio, Jim Burke, que aseguró que a Payne "le gustó, pero no estaba interesado en producirla ni en dirigirla". La segunda fue en 2019, cuando al cineasta le presentaron el proyecto desde Netflix.

Frisco, que seguía a un pediatra que se ve obligado a cuidar de un adolescente de manera similar a como le ocurre al profesor encarnado por Giamatti, fue incluido en la conocida como Black List, una famosa lista que recopila anualmente los mejores guiones no producidos.

"A menudo se dice que los guiones son el plano de una película", expone la demanda. "Los demandados crearon su película utilizando Frisco como plano", denuncia.

Stephenson reclama una indemnización por daños y perjuicios sin cuantificar y una resolución judicial que impida una mayor explotación de la cinta de Payne. Aparte de al cineasta y el guionista del filme, la demanda nombra al productor Mark Johnson, las productoras Gran Via, Honest Scholar y Mirax, y las distribuidoras Focus Features y Universal Home Entertainment.

LA DEMANDA APUNTA A SIMILITUDES EN "RASGOS ESTILÍSTICOS"

Stephenson alega que, en Los que se quedan, se pueden apreciar "rasgos estilísticos" de Frisco, citando como una de las pruebas el hecho de que la cinta esté estructurada mediante fechas (por ejemplo, "Día 1 - 18 de diciembre de 1970") y el guion las introduce con un término erróneo. "Un término utilizado de forma incorrecta, y de manera sistemática, es más revelador que una simple preferencia: es un hábito propio de un guionista concreto, no una elección que cualquier guionista pudiera hacer", escribe Julia Cherlow, abogada de Stephenson.

La demanda destaca también un vestigio de Frisco que, al ser trasladado en Los que se quedan, carece de todo sentido debido a los cambios. Así, en el guion de Stephenson, un personaje busca una habitación de hotel, exponiendo que, aunque sea un día de vacaciones, se trata de una urgencia, porque va a asistir a un congreso médico. Mientras que esto no es de extrañar en Frisco, donde el personaje principal es un pediatra, queda descolgado y sin explicación en el marco de Los que se quedan.

Otra similitud entre ambos guiones se encuentra en un momento inicial, en el que el personaje principal es convocado por un superior y reprendido por hablar mal a un político.

PAYNE HA RECONOCIDO QUE SE INSPIRÓ EN UNA PELÍCULA CONCRETA

Por otro lado, cabe decir que Payne ha reconocido abiertamente haberse inspirado en la película francesa de 1935 Merlusse, en la que un profesor detestado por sus alumnos los sorprende en fechas navideñas. También indicó que llevaba tiempo queriendo hacer una cinta sobre un internado y que Hemingson había escrito un episodio piloto de una serie ambientada en un colegio que no llegó a ser producido, lo que le hizo ponerse en contacto con él.

La demanda admite que, aunque Payne y Hemingson pudieron tomar la idea de Merlusse, la estructura de Los que se quedan sigue siendo la de Frisco.