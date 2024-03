Una acusación de plagio sacude los Oscar 2024 horas antes de la gala

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Simon Stephenson, guionista de filmes como 'Wonka', 'Paddington 2' o la cinta de animación 'Luca', afirma que 'Los que se quedan', el filme de Alander Payne que cuenta con cinco nominaciones a los premios Oscar, entre ellas la de mejor guión original para David Hemingson, es un plagio "línea por línea" de 'Frisco', un libreto de su autoría.

En 'Los que se quedan', Paul Giamatti interpreta a un cínico profesor de un internado que se ve obligado a cuidar de un adolescente (Dominic Sessa) durante las vacaciones de Navidad. Según Stephenson, el libreto del filme de Payne tiene sorprendentes similitudes con su guión no producido de 'Frisco', una historia sobre un pediatra cínico que se encuentra cuidando a un paciente adolescente durante varios días. El guión de 'Frisco' tuvo cierta notoriedad, ya que en 2013 fue incluído en la Lista de Negra de Hollywood, el ránking que selecciona los mejores guiones no producidos del año.

En un correo electrónico enviado el pasado mes de enero al Sindicato de Guionistas, del que informa Variety, el guionista británico sostiene que "las pruebas de que el guión de 'Los que se quedan' es una copia línea por línea de 'Frisco' son realmente abrumadoras".

En su comunicación Stephenson aportó diversos documentos en los que comparaba escenas de ambos guiones, así como su estructura general. Según uno de los documentos, Payne recibió borradores del guión en 2013 y 2019 en un intento de que se subiera al proyecto.

"La totalidad significativa del guion de 'Los que se quedan' ha sido copiada del guion de 'Frisco' por transposición", afirma el documento. "Esto incluye toda la historia del guión de 'Frisco', la estructura, la secuencia, las escenas, los subtiempos secuenciales dentro de las escenas, la sustancia línea por línea de la acción y el diálogo, los personajes, sus arcos, sus relaciones, el tema y el tono. La mayor parte de esto se ha hecho línea por línea y un gran número de elementos únicos y muy específicos creados en 'Frisco son fácil e inequívocamente identificables en 'Los que se quedan'", denuncia.

En este sentido señala el uso de términos concretos como la palabra "brazen" ("descarado"). Entre las similitudes destacadas por Stephenson también figura un primer momento en el que el protagonista es convocado al despacho de su jefe y reprendido por haber agraviado a un político. En 'Los que se quedan', el personaje de Giamatti reprobaba al hijo de un senador estadounidense. En 'Frisco', el médico protagonista llama imbécil a una congresista de EE.UU. que era madre de un paciente.

El libreto de 'Los que se quedan' compite al Oscar al mejor guion original con Justine Triet y Arthur Harari por 'Anatomía de una caída', Bradley Cooper y Josh Singer por 'Maestro', Samy Burch por 'Secretos de un escándalo' y Celine Song por 'Vidas pasadas'. La votación de los académicos para elegir el ganador concluyó a finales del mes pasado.

Ya a finales del año pasado, Payne y Hemingson hablaron con sobre los orígenes de la película. El diector destacó que hacía tiempo que quería hacer una película ambientada en un internado, mientras que Hemingson había escrito un piloto de televisión no producido ambientado en una escuela. El guión del piloto llamó la atención de Payne y se puso en contacto con el guionista.

"Al principio pensé que era una broma, hasta que vi el prefijo de Omaha y me di cuenta de que era Alexander Payne", recuerda Hemingson sobre la llamada de Payne en declaracines a The Hollywood Reporter. "Y me dijo: 'Tengo esta película que quiero hacer sobre este profesor odorífero y con problemas sociales atrapado en la escuela durante las Navidades, ¿te interesaría escribirla?".